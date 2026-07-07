¿Cuánto dinero ganaría Colombia si le gana a Suiza? Este sería el “botín” por llegar a cuartos del Mundial

La Selección Colombia buscará este martes el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a su similar de Suiza, lo que supondría igualar su mejor participación en mundiales, tras Brasil 2014. Además de ello, también tendrá la posibilidad de aumentar el millonario premio que recibirá de la FIFA por su desempeño en el torneo.
Tras superar a Ghana en los dieciseisavos de final con una solitaria anotación de Jhon Arias al minuto 14 y clasificarse a los octavos, la Federación Colombiana de Fútbol ya tiene garantizado un importante ingreso económico. Sin embargo, una victoria sobre el seleccionado suizo elevaría aún más la cifra y acercaría al país a los premios reservados para las mejores selecciones del campeonato.
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