¿Cuánto dinero ganaría Colombia si le gana a Suiza? Este sería el “botín” por llegar a cuartos del Mundial

La Selección Colombia buscará este martes el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a su similar de Suiza, lo que supondría igualar su mejor participación en mundiales, tras Brasil 2014. Además de ello, también tendrá la posibilidad de aumentar el millonario premio que recibirá de la FIFA por su desempeño en el torneo. Tras superar a Ghana en los dieciseisavos de final con una solitaria anotación de Jhon Arias al minuto 14 y clasificarse a los octavos, la Federación Colombiana de Fútbol ya tiene garantizado un importante ingreso económico. Sin embargo, una victoria sobre el seleccionado suizo elevaría aún más la cifra y acercaría al país a los premios reservados para las mejores selecciones del campeonato. Le puede interesar: ¿Qué tiene Suiza que debe preocupar a Colombia?

Colombia ya tiene asegurados US$15 millones por llegar a octavos de final

Gracias a su clasificación a los octavos de final, Selección Colombia ya aseguró US$15 millones en premios deportivos otorgados por la FIFA. Al cambio actual, ese monto equivale aproximadamente a $50.011 millones, recursos que recibe la Federación Colombiana de Fútbol y que posteriormente distribuye de acuerdo con los acuerdos establecidos con el cuerpo técnico, los jugadores y los diferentes programas deportivos. A este dinero se suma el aporte fijo de US$1,5 millones que todas las federaciones recibieron antes del inicio del Mundial para cubrir gastos de preparación, logística y concentración, independientemente de los resultados deportivos. En total, antes de enfrentar a Suiza, Colombia tiene garantizados US$16,5 millones, cerca de $55.012 millones.

¿Cuánto ganaría Colombia si clasifica a cuartos de final del Mundial 2026?

Si la Selección Colombia derrota a Suiza y avanza a los cuartos de final, la FIFA aumentará el premio deportivo hasta US$19 millones. Esto significa que la Federación Colombiana de Fútbol recibiría US$4 millones adicionales frente a lo que ya tiene asegurado por alcanzar los octavos de final.

En pesos colombianos, esos US$4 millones representan alrededor de $13.336 millones, mientras que el premio acumulado ascendería a cerca de $63.347 millones, sin contar el incentivo fijo entregado antes del torneo. Si se incluye ese pago de preparación, el ingreso total de Colombia llegaría a US$20,5 millones, equivalentes a aproximadamente $68.348 millones. Lea más: Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

Así aumentan los premios de la FIFA en cada ronda

La FIFA diseñó una escala de incentivos económicos que aumenta conforme las selecciones avanzan en el campeonato.

Los premios establecidos para el Mundial 2026 son:

- Eliminados en fase de grupos: US$9 millones. - Eliminados en dieciseisavos de final: US$11 millones. - Eliminados en octavos de final: US$15 millones. - Eliminados en cuartos de final: US$19 millones. - Cuarto puesto: US$27 millones. - Tercer lugar: US$29 millones. - Subcampeón: US$33 millones. - Campeón del Mundial 2026: US$50 millones. El campeón recibirá el mayor premio económico entregado por la FIFA en la historia de la Copa del Mundo, reflejo del incremento en la bolsa total del torneo. Conozca también: Suiza perdería a su máxima figura ante Colombia: Johan Manzambi está en duda por lesión

El Mundial 2026 reparte la mayor bolsa de premios de la historia

La edición de 2026 también marcó un récord en materia económica al destinar US$655 millones para premiar el rendimiento deportivo de las selecciones participantes, un incremento del 36,2% frente a los US$440 millones distribuidos durante el Mundial de Catar 2022. El aumento responde principalmente a la ampliación del campeonato, que pasó de 32 a 48 selecciones, incorporando una ronda adicional de eliminación directa y elevando tanto el número de participantes como los recursos destinados a las federaciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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