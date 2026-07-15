Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Mientras celebraba el paso de España a la final, intentaron robar casa de Lamine Yamal en Barcelona

La residencia de la joven estrella española es conocida porque antes perteneció a Shakira y Gerard Piqué.

  • El joven Lamine Yamal, figura de España, quien acaba de cumplir 19 años, abrió el camino de la victoria ante Francia, ya que le cometieron una falta para el penal que anotó Mikel Oyarzabal. FOTO TOMADA X@SEFutbol
    El joven Lamine Yamal, figura de España, quien acaba de cumplir 19 años, abrió el camino de la victoria ante Francia, ya que le cometieron una falta para el penal que anotó Mikel Oyarzabal. FOTO TOMADA X@SEFutbol
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

La casa de la estrella de la selección de España Lamine Yamal sufrió un intento de robo la madrugada de este miércoles, luego del partido en que la Roja venció 2-0 a Francia en el Mundial, informaron la policía y la prensa catalana.

“Ha habido una tentativa” de robo “en un domicilio en Esplugues de Llobregat”, en la periferia de Barcelona, indicó a la AFP un portavoz de los Mossos d’Esquadra, la policía de la región de Cataluña, quien dijo no poder identificar al propietario por razones de privacidad.

También le puede interesar: ¿Qué NO se debe hacer para ganar el Mundial? Conozca las tres “maldiciones” más populares

Pero el periódico catalán La Vanguardia indicó que se trata de la casa de Lamine Yamal, donde un par de personas con pasamontañas se subieron al muro de la propiedad, pero al ser sorprendidos por la seguridad privada, salen huyendo.

El intento de robo se produjo en la madrugada del miércoles, cuando ya había finalizado el partido en el que la selección española venció a la francesa gracias, en parte, a un penal que provocó a Yamal y que abrió el camino del triunfo.

Según el diario La Vanguardia, la casa de Lamine Yamal es una propiedad conocida porque antes perteneció al exfubolista Gerard Piqué y la estrella colombiana Shakira, cuando eran pareja y vivían en la capital catalana.

Vea también: Triste revolución: España venció a Francia el día de “La Bastilla” y es el primer finalista del Mundial de Norteamérica

Los Mossos d’Esquadra indicaron que investigaban “un robo con fuerza” en otro domicilio de Esplugues de Llobregat cercano al de Yamal.

Los robos en las viviendas de futbolistas, sobre todo en Madrid, se han vuelto frecuentes, ya que, en los últimos años, estrellas como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal sufrieron robos en sus casas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo intentaron entrar los asaltantes a la casa de Lamine Yamal?
Los asaltantes no lograron ingresar al interior de la vivienda; el intento de robo consistió en que dos personas con pasamontañas escalaron el muro perimetral de la propiedad. Sin embargo, abortaron el plan y huyeron de inmediato al ser descubiertos por el personal de seguridad privada del lugar.
¿Por qué es conocida la casa de Lamine Yamal en el ámbito público?
La vivienda es ampliamente conocida debido a que perteneció anteriormente al exfutbolista Gerard Piqué y a la cantante colombiana Shakira, quienes residieron allí durante los años en que fueron pareja en la capital catalana.
¿Qué otros futbolistas en España han sufrido robos en sus casas?
El asalto a viviendas de futbolistas es una tendencia delictiva recurrente en España; en los últimos años, estrellas de LaLiga como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal también han sufrido robos o intentos de robo en sus domicilios, principalmente en el área de Madrid.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección España
Robo
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Futbolista
Mundial 2026
Copa del mundo
España
Barcelona
Shakira
Gerard Piqué
Lamine Yamal
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos