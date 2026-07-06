Prográmese | Argentina ante Egipto, el esperado duelo de los ‘10’ entre Messi y Salah, hora y dónde ver el juego

Argentina salió viva de la emboscada de Cabo Verde, pero con una inquietante certeza: sigue demasiado atada al genio de Lionel Messi. En octavos de final, frente al Egipto de Mohamed Salah en Atlanta, este martes a las 11:00 a.m., hora de Colombia, dispondrá de una última oportunidad de afinar la máquina antes de que el Mundial 2026 entre en zona de curvas.

La campeona está desde el viernes en el diván. Las primeras emociones tras la victoria 3-2 ante Cabo Verde, con un gol al borde de la tanda de penales, fueron un gigantesco alivio por evitar una colosal humillación. La Albiceleste quedó también aturdida por haberse dejado llevar ante el abismo pero las causas se venían intuyendo desde el inicio del torneo.

El duelo se podrá ver en Colombia a través de Caracol y RCN, además de Directv con DGO y DAZN.

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Messi, en el sexto Mundial de su carrera, acumula siete de los 11 goles argentinos en las victorias de la primera fase ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), y la de dieciseisavos ante Cabo Verde.

Cuando la pelota no pasa por las botas de su capitán, la Albiceleste exhibe un fútbol excesivamente estático y predecible, sin darle intención ni sentido a la posesión.

El equipo que conquistó el trono mundial en Catar 2022 con su frescura y dinamismo táctico ahora se acomoda a la espera de la inevitable aparición de Messi, puntual en su cita con el gol en sus últimos ocho partidos mundialistas.

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Aparte del líder del Inter Miami, máximo artillero del torneo junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los otros atacantes argentinos solo ha marcado a Lautaro Martínez, de penalti ante Jordania. El Toro, que únicamente suma ese tanto en sus 10 partidos en Copas del Mundo, ha sido titular en los cuatro partidos de esta edición por delante de Julián Álvarez.

Socio de Messi en Catar con cuatro goles, la Araña se ha mostrado invisible en este campeonato sin tantos ni asistencias en sus 200 minutos sobre el campo.

“No es algo que nos preocupe”, dijo el seleccionador Scaloni sobre la acumulación de goles en el casillero del ‘10’.

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“Nos gustaría que los goles fueran repartidos entre todos los jugadores del equipo, pero mientras todo vaya bien, mientras ganemos...”, afirmó el técnico antes de que los problemas quedaran en evidencia ante Cabo Verde.

Ese duelo corroboró que Argentina no desborda con extremos ni con laterales de largo recorrido, lo que tampoco abre espacios para la llegada al área de volantes como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

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Con la máquina aún por engrasar, la campeona ha ido despejando rivales con la superioridad de sus individuales, especialmente la de un casi cuarentón Messi, de cuyas botas partieron los tres goles ante Cabo Verde.