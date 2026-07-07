Colombia y Argentina, por el honor del fútbol sudamericano en un Mundial sin anfitriones

Ya se conocen seis de los ocho cuartofinalistas del Mundial, cinco europeos y un africano. Argentina y Colombia tratarán de salvar el honor del fútbol sudamericano sacando este martes los dos boletos que restan.
El vigente campeón será el primero en intentarlo. La Albiceleste se enfrentará en Atlanta al Egipto de Mohamed Salah (11:00 a.m.) con el objetivo de sacudirse la “Messidependencia” que arrastra desde el inicio del torneo.
En su sexto Mundial, Lionel Messi ha anotado siete de los 11 goles de Argentina en el torneo y lidera la tabla de goleo, empatado con Kylian Mbappé y Erling Haaland.
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Pero cuando la pelota no pasa por las botas de su capitán, la Albiceleste exhibe un fútbol excesivamente estático y predecible, sin darle intención ni sentido a la posesión, sin la frescura y el dinamismo que ofreció en Catar 2022, cuando ganó el título.
Ahora parece acomodada a la espera de la aparición del 10, que por ahora no ha faltado a la cita. ¿Pero qué pasará cuándo Messi, a sus 39 años, no esté tan inspirado?