La hora de Luis Suárez al frente de una Colombia que sueña en grande en el Mundial

Llegó la hora para que Luis Suárez honre un nombre que otro delantero, el uruguayo, hizo famoso. Con Jhon Córdoba lesionado, el atacante tiene vía libre para comandar a Colombia en el duelo de octavos de final del Mundial ante Suiza, el martes en Vancouver. El jugador del Sporting de Lisboa es el llamado a guiar una ofensiva cafetera que ha producido numerosos remates a puerta (28) en Norteamérica 2026, pero que ha marcado muchos menos goles (5) que los que debería para intranquilidad de sus aficionados. A pesar de la feria del desperdicio, el equipo que dirige Néstor Lorenzo llega invicto (tres victorias, un empate) y como una de las selecciones más sólidas al último partido mundialista en Canadá, uno de los tres anfitriones junto con Estados Unidos y México. Nacido hace 28 años en la caribeña Santa Marta, la tierra de leyendas colombianas como Radamel Falcao García y “el Pibe” Carlos Valderrama, Suárez todavía no ha celebrado en su primera participación en una Copa del Mundo. Su gran temporada en Portugal ilusionó a un país mentalizado en superar los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014, su mejor desempeño en la máxima cita del fútbol hasta ahora. El delantero se codeó con los grandes goleadores de los principales torneos de Europa la pasada temporada al anotar 28 goles en la liga portuguesa, una cifra liguera solamente superada por Harry Kane (36) con el Bayern Múnich en la Bundesliga.

Baja que abre caminos

Desde el ocaso de Falcao, goleador histórico de la selección colombiana, con 36 tantos, la Tricolor ha sufrido con la falta de gol. La aparición de Suárez pareció remediar el problema, un mal responsable de que el equipo se ausentara del Mundial de Catar 2022, tras enlazar siete partidos seguidos sin marcar en la recta final de la eliminatoria sudamericana. Pero el delantero caribeño no ha tenido suerte de cara al pórtico rival. En el debut, ante Uzbekistán (3-1), fue titular debido a que Córdoba tenía problemas físicos, luego entró desde el banco contra RD Congo (1-0), Portugal (0-0) y Ghana (1-0). Lea: Néstor Lorenzo pone freno a la euforia: Colombia solo piensa en Suiza y confía en romper la falta de gol Córdoba se lastimó en el arranque del juego de dieciseisavos contra los ghaneses. Suárez lo sustituyó en el 8’ y seis minutos después, en su acción más determinante en el torneo, dio el pase gol de la victoria a Jhon Arias. “Parece que solo se brilla cuando anotamos gol, pero más allá de eso hay que trabajar mucho para el colectivo y no solamente ahora, sino que en los encuentros anteriores ya se venía haciendo”, dijo el delantero. Se teme que Córdoba se pierda el resto del certamen por un aparente desgarro en el aductor izquierdo, por lo que Suárez tiene el camino libre para la titular, si así lo desea Lorenzo.

“El gol ya llegará”