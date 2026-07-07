Aumentan a 3.535 las víctimas por los terremotos en Venezuela mientras avanza la cooperación con EE. UU. para la reconstrucción

Venezuela elevó este lunes a 3.535 el número de personas fallecidas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio en la zona norte del país. El nuevo balance, divulgado por las autoridades, también reporta 16.740 heridos, 17.854 personas que perdieron sus viviendas y 6.462 rescatados. Mientras continúan las labores de búsqueda, remoción de escombros y evaluación de daños, el Gobierno sostiene conversaciones con Estados Unidos y organismos internacionales para impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas, especialmente en el estado La Guaira.

Los sismos provocaron daños en viviendas, comercios, infraestructura pública y activos económicos en varias regiones del país. Para atender a las familias desplazadas se habilitaron 82 campamentos temporales.

Balance de la emergencia

1. Fallecidos, heridos y personas desaparecidas

El balance oficial confirma 3.535 víctimas mortales, lo que representa 193 más que el reporte anterior. La cifra de heridos permanece en 16.740, mientras que 17.854 personas quedaron sin vivienda. Las autoridades mantienen habilitados un número telefónico y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas. El último dato oficial sobre este indicador corresponde al 25 de junio, cuando se informó de 157 personas cuyo paradero era desconocido. Por su parte, la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’ ha registrado más de 30.000 reportes de personas no localizadas. En La Guaira, familiares de víctimas solicitaron detener la demolición de edificios con riesgo de colapso al considerar que aún podrían encontrarse cuerpos entre los escombros. El gobernador de ese estado, José Alejandro Terán, informó que se han recuperado cerca de 2.400 cuerpos que fueron “identificados con la más alta tecnología forense”. De ese total, 231 permanecen sin ser reclamados por sus familiares. Lea más: Milagro en Venezuela: rescatan con vida a un hombre tras pasar ocho días bajo los escombros Ante la emergencia, testigos consultados por EFE señalaron que centenares de víctimas están siendo sepultadas en fosas abiertas recientemente en un cementerio municipal de La Guaira. Terán rechazó que se trate de fosas comunes y aseguró que son “individuales para cada uno” de los fallecidos con una cruz y una placa de identificación. También indicó que los cuerpos no reclamados serán trasladados al cementerio La Esperanza “para su inhumación”.

Venezuela elevó a 3.535 las víctimas mortales tras los terremotos registrados el 24 de junio. FOTO: Getty

2. Operativos de rescate y atención

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que 29.567 efectivos del Ejército y cuerpos de seguridad participan en las operaciones de respuesta, junto con 27.930 voluntarios registrados que colaboran en las labores de rescate y remoción de escombros. En La Guaira continúan los trabajos con maquinaria pesada para retirar estructuras colapsadas, mientras las operaciones de recuperación de cuerpos avanzan conforme disminuyen las posibilidades de hallar sobrevivientes.

3. Réplicas sísmicas

Desde los terremotos del 24 de junio se han contabilizado 1.048 réplicas, según información oficial. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó durante las últimas 24 horas más de diez movimientos sísmicos con magnitudes entre 2,5 y 2,9.

Estados Unidos y Venezuela coordinan acciones para apoyar la reconstrucción en La Guaira. FOTO: AFP

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Cooperación internacional y reconstrucción

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó Venezuela y sostuvo reuniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dentro de una agenda de cooperación para impulsar la reconstrucción de la infraestructura afectada en La Guaira. De acuerdo con Venezolana de Televisión (VTV), ambas partes trabajan en una “nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada”. Rodríguez informó además que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “recuperar recursos” destinados a la recuperación de las zonas impactadas. En paralelo, Venezuela solicitó apoyo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para fortalecer programas de vivienda dirigidos a las familias que perdieron sus hogares.

Más de 3.000 rescatistas internacionales coordinados por la ONU iniciaron su retiro durante el fin de semana, aunque algunos equipos permanecen en el país colaborando en la recuperación de cuerpos. Cuba envió especialistas en rescate y salvamento que se integrarán a la brigada médica desplegada en Venezuela, mientras que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) mantiene operativo un hospital de campaña que comenzó a funcionar el sábado y que solo el domingo atendió a más de 200 personas. En Estados Unidos, la alcaldía de Miami, el condado de Miami-Dade y los Miami Marlins habilitaron un centro de acopio de ayuda humanitaria en el estadio LoanDepot Park.

Cerca de 6.000 viviendas fueron inspeccionadas para evaluar riesgos y condiciones de habitabilidad. FOTO: Colprensa

Infraestructura, aeropuerto y evaluación de daños

Las autoridades inspeccionaron cerca de 6.000 viviendas mediante un trabajo conjunto entre la Comisión Presidencial para la Habitabilidad de Infraestructuras y Viviendas y el Colegio de Ingenieros de Venezuela. El presidente de la comisión y ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó que el 70 % de las estructuras evaluadas son habitables, mientras que el 30 % presenta uso restringido o requiere una revisión adicional por representar algún riesgo. Jorge Rodríguez indicó que permanecen contabilizados 856 edificios afectados y 190 colapsados. En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar continúan los trabajos de recuperación tras los daños ocasionados por los sismos. Delcy Rodríguez anunció un “plan inmediato para retomar a la brevedad” los vuelos comerciales mediante una pista paralela, aunque no precisó la fecha de reanudación de las operaciones. Entérese: Imágenes satelitales muestran cómo quedó Venezuela tras el terremoto, ¿por qué La Guaira resultó tan afectada? Según Unicef, al menos 38 hospitales y 432 colegios presentan daños en Caracas. El organismo recordó que “algunas escuelas que están siendo utilizadas como refugios deberán ser acondicionadas y rehabilitadas antes del inicio del nuevo curso escolar en septiembre”. Este lunes también se reanudaron las clases en 18 de los 24 estados venezolanos que no resultaron afectados por los terremotos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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