Con Almirón expulsado por taparse la boca, Paraguay venció 1-0 a Turquía y sigue vivo en el grupo D del Mundial 2026

Paraguay, que jugó toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Miguel Almirón justo antes de la pausa, logró una victoria heroica por 1-0 ante Turquía que le permite seguir aspirando a clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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Un gol de Matías Galarza en el minuto 2 fue suficiente para que los hombres de Gustavo Alfaro se llevaran una victoria en la víspera de este viernes 19 de junio que, además, eliminó prácticamente a la Selección de Turquía del torneo.