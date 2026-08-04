Mujer murió al estrellar su carro contra el muro de un parqueadero y caer al vacío en la Loma de los Bernal, Medellín

Después de llegar de una reunión familiar en compañía de su esposo, una mujer se dispuso a parquear la camioneta en uno de los estacionamientos del conjunto residencial donde vivía. En ese proceso, aceleró con mucha fuerza el automotor, golpeando y derribando el muro, mientras que el vehículo caía al vacío tres pisos. Esto le provocó la muerte a esta conductora. Los hechos se registraron a las 4:32 de la mañana del pasado lunes en la calle 8 con la carrera 85F, en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal, en el barrio La Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), de Medellín. En este incidente falleció Verónica David Tuberquia, de 29 años.

De acuerdo con el reporte de los testigos, la mujer habría perdido el control de su camioneta, una Foton Tunland modelo 2025, y no pudo detener su marcha. El vehículo se volcó y terminó con sus ruedas hacia arriba y con las latas de su carrocería retorcidas. Dentro de las mismas quedó el cuerpo sin vida de esta mujer. De acuerdo con información de los testigos, “ella llegó con el esposo, al parecer borracho, quien se bajó a decirle cómo parquear y cuando ella arrancó, se cayó al vacío. Era una parejita lo más de joven”. Entérese: Aparatoso choque con un motociclista muerto congestionó la Autopista Sur en Medellín Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección al cuerpo sin vida de esta mujer, cuyos restos mortales tuvieron que recuperar de las latas retorcidas de esta camioneta. Las primeras hipótesis que se tienen sobre este accidente son que hubo una impericia de manejo por parte de la conductora fallecida, versión que se corroborará en las investigaciones que efectúan los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín en conjunto con la Fiscalía.

En medio de las labores judiciales se pudo establecer que el vehículo contaba con todos los documentos al día y hasta tenía otros seguros adicionales para la atención de cualquier tipo de siniestro o para casos de hurto. Le puede interesar: Por piques, presunto integrante de combo habría provocado muerte de un extranjero en Campo Valdés, Medellín Según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), David Tuberquia tenía licencia de conducción tipo C1 (para automóviles, camperos, camionetas y microbuses) y B1 (para vehículos particulares) desde el 4 de agosto de 2022. Incluso el año pasado sacó una licencia A2 (para moto). Tampoco tenía multas de tránsito pendientes. La muerte de David Tuberquia fue lamentada por varios colectivos de izquierda nacional. El movimiento Comunes, a través de sus redes sociales, expresó: “Lamentamos el sensible fallecimiento de un ser querido. Acompañamos de corazón a su familia y amigos en este momento de dolor”.

Así mismo, la Confederación Jacobo Arenas manifestó: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad y acompañamiento a su familia y a todos sus seres queridos. Que encuentren fortaleza en el amor, la compañía y los recuerdos que ella dejó en cada uno y una. Verónica permanecerá siempre en nuestra memoria por su calidad humana, su calidez y el cariño que brindó a quienes la conocimos”. Con la muerte de esta mujer, son 182 las víctimas por accidentes de tránsito en las vías de Medellín durante el 2026, cinco más que las que se contabilizaban el año pasado, de acuerdo con el Observatorio de Movilidad de Medellín. Tres de las víctimas eran conductores de carros particulares. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes