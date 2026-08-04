Campesinos y pequeños mineros de Santander se encadenaron en Bogotá contra resoluciones de MinAmbiente

Alrededor de 1.000 campesinos, pequeños mineros, comerciantes, emprendedores y líderes sociales de Santander se movilizaron este lunes frente a la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Bogotá, para rechazar tres proyectos de resolución que, según denuncian, pondrían en riesgo la minería legal y otras actividades económicas en la provincia de Soto Norte. La protesta reúne a habitantes de Bucaramanga, California, Vetas, Suratá, Charta, Matanza y Tona, quienes aseguran que las iniciativas fueron adelantadas sin una participación ciudadana suficiente y con un respaldo técnico que consideran insuficiente. Además, cuestionan que las decisiones se pretendan adoptar en la recta final del actual Gobierno. Como parte de la jornada, varios campesinos y pequeños mineros se encadenaron frente a las instalaciones del Ministerio para exigir que no se expidan las resoluciones. Según los manifestantes, estas medidas impactarían cerca de 75.000 hectáreas y afectarían directamente a más de 25.000 habitantes de la región. Le puede interesar: “Un presidente a favor de la minería estimula la inversión”: Richard Bishop, experto en minas

Las decisiones que generan la controversia

Durante la protesta, las comunidades solicitaron a la Agencia Nacional de Minería proteger los títulos mineros legalmente constituidos. FOTO: CORTESÍA

Uno de los principales puntos de inconformidad es la propuesta de declarar una Zona de Reserva de Recursos Naturales Permanente en el sector de La Baja, en el municipio de California. De acuerdo con las comunidades, esta medida comprometería el sustento de más de 3.000 familias campesinas y mineras, además de restringir actividades económicas que, afirman, se desarrollan de manera legal por fuera del Páramo de Santurbán. A esto se suma el rechazo a la prórroga de una Zona de Reserva Temporal, que cobijaría unas 75.000 hectáreas en seis municipios de Soto Norte y tres corregimientos de Bucaramanga, así como a una delimitación parcial del Páramo de Santurbán, la cual, según los líderes de la movilización, desconocería acuerdos construidos con las comunidades entre 2023 y 2025. Los voceros sostienen que las tres resoluciones limitarían la continuidad de actividades económicas legales, afectarían procesos de formalización minera y tendrían consecuencias sociales para miles de familias de la región. “Una zona de ruina y pobreza” Durante la manifestación, Fabio Maldonado, representante de la organización Gran Paso Social por California (GPS), aseguró que las propuestas del Ministerio tendrían un fuerte impacto sobre las comunidades. “Lo que el Ministerio quiere imponer no es una Zona de Reserva Permanente sino una Zona de Ruina y Pobreza”, afirmó. Según el dirigente, las medidas podrían favorecer el desplazamiento de familias campesinas y mineras, además de aumentar el riesgo de que pequeños productores terminen en la informalidad o sean vulnerables a la presencia de grupos criminales. Los manifestantes insistieron en que su oposición no está dirigida contra la protección ambiental del Páramo de Santurbán, sino contra decisiones que, a su juicio, fueron elaboradas sin suficiente concertación, información técnica y garantías de participación ciudadana. Lea más: A tres semanas de dejar el poder, Gobierno Petro cambió la forma de delimitar el páramo de Santurbán

Una tutela aviva el debate

La movilización ocurre pocos días después de que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga admitiera una acción de tutela presentada por habitantes del municipio de California, relacionada con el proceso para declarar la reserva permanente en La Baja. La demanda plantea presuntas vulneraciones a derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación ciudadana, el debido proceso administrativo y la igualdad. De acuerdo con los promotores de la acción judicial, la iniciativa cuenta con el respaldo de más de un centenar de organizaciones sociales y líderes comunitarios. Como parte de las pruebas entregadas al juzgado, las comunidades presentaron un informe pericial de informática forense que, según los manifestantes, evidenciaría modificaciones en documentos publicados por el Ministerio durante el periodo de consulta pública realizado entre el 15 y el 29 de julio. Entre los señalamientos incluidos en el informe se encuentran presuntos cambios en archivos, incorporación tardía de cartografía, sustitución de documentos y modificaciones al enlace oficial de consulta cuando el proceso ya estaba en marcha. Las comunidades sostienen que estas actuaciones habrían dificultado el acceso oportuno a la información y limitado una participación efectiva. Conozca también: Exclusivo | El legado ambiental que deja Petro: la deforestación repuntó y la minería ilegal se expandió

Solicitudes a la Agencia Nacional de Minería

En el marco de la protesta, los representantes de las comunidades también radicaron una solicitud ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) para que la entidad ejerza una defensa activa de los pequeños mineros y de los titulares de concesiones legalmente constituidas. Entre sus peticiones figura la protección de los títulos mineros vigentes, garantías para quienes desarrollan actividades dentro de la legalidad y que cualquier decisión sobre el futuro del sector sea adoptada con criterios técnicos, jurídicos y de seguridad jurídica. Los manifestantes consideran que las determinaciones sobre Soto Norte deben construirse con participación de las comunidades y teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y ambientales de los territorios involucrados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: