Campesinos y pequeños mineros de Santander se encadenaron en Bogotá contra resoluciones de MinAmbiente

Alrededor de 1.000 campesinos, pequeños mineros, comerciantes, emprendedores y líderes sociales de Santander se movilizaron este lunes frente a la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Bogotá, para rechazar tres proyectos de resolución que, según denuncian, pondrían en riesgo la minería legal y otras actividades económicas en la provincia de Soto Norte.
La protesta reúne a habitantes de Bucaramanga, California, Vetas, Suratá, Charta, Matanza y Tona, quienes aseguran que las iniciativas fueron adelantadas sin una participación ciudadana suficiente y con un respaldo técnico que consideran insuficiente. Además, cuestionan que las decisiones se pretendan adoptar en la recta final del actual Gobierno.
Como parte de la jornada, varios campesinos y pequeños mineros se encadenaron frente a las instalaciones del Ministerio para exigir que no se expidan las resoluciones. Según los manifestantes, estas medidas impactarían cerca de 75.000 hectáreas y afectarían directamente a más de 25.000 habitantes de la región.
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