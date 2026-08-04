Rafael Poveda responde a periodistas y anuncia a Jaime Lombana en su defensa: “No me dieron derecho a la réplica”

El periodista Rafael Poveda emitió un tercer pronunciamiento por las denuncias en su contra por presunto abuso y acoso sexual. El director deTestigo Directo y del pódcast Más allá del silencio fue señalado por dos mujeres que manifestaron haber sido víctimas de presuntas vulneraciones a su intimidad en ámbitos profesionales y educativos.
Una de ellas fue Sofía Vela Mejía, una abogada que contó su testimonio a través del movimiento Yo te creo, colega, sobre un caso que habría ocurrido cuando ella tenía 29 años y participaba en un curso de presentación organizado por la productora de Poveda.
Vela explicó su denuncia mediante un video, mientras que Poveda publicó otro en el que sostuvo una llamada con Juanita Gómez, Mónica Rodríguez y Laura Palomino, quienes lideran el colectivo que acompaña a mujeres del gremio periodístico que optan por hacer públicos presuntos casos de violencia basada en género.