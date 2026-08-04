“Nos toca trabajar mucho. Vamos a ver si este viejito todavía es capaz”: Uribe tras la creación del partido de Abelardo

“Si el tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas”, esa fue la frase que dijo el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, cuando le preguntaron sobre la puja que había entre su candidato a la Presidencia del Senado (Honorio Henríquez, quien terminó ganando con apoyo del Pacto Histórico) y el del presidente electo, Abelardo de La Espriella (Alfredo Deluque).

Aunque aquella elección ya se dio, y favoreció a Uribe, las tensiones entre ambos siguen, sobre todo después de que el partido de De la Espriella consiguiera la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral. En una nueva entrevista con Caracol Radio, Uribe habló de eso y de lo que se viene para el Centro Democrático ahora que parece que la derecha se está atomizando y reconfigurando en Colombia.

Frente a la posibilidad de que miembros del Centro Democrático decidan irse a Salvación Nacional y a los rumores de que María Fernanda Cabal buscaría crear su propio partido, Álvaro Uribe respondió:

”Nos toca trabajar mucho, vamos a ver si la cédula me permite trabajar. Si el viejito que le habla todavía es capaz”.

También puede leer: De Ralito a la disputa en campaña: la historia detrás de la pelea entre Carlos Suárez y el expresidente Uribe

Para el líder del Centro Democrático, la clave será intentar sembrar los valores de su partido en los jóvenes, para así mantener la militancia y la filosofía de su colectividad lo más viva posible.

Hace más de treinta años dije que tengo un compromiso político con la seguridad para todos los colombianos, con el emprendimiento, con la mediana y pequeña empresa, no como un fin, sino como un medio para construir tejido social. Eso ha permitido que la gente diga que es de derecha, de izquierda, de centro”, dijo el expresidente.

En esa línea, fue enfático en asegurar que, pese a que es afín con varias ideas de derecha, siempre estuvo en desacuerdo con los autoritarismos que sirvieron de espejo en Latinoamérica, como la dictadura de Augusto Pinochet en Chile: “Se necesita la seguridad, pero democrática, no para oprimir. No comparto esas diferenciaciones de izquierda o derecha”.

Uribe también aseguró que los pilares que mantendrán él y su partido serán la seguridad democrática, el acceso a empleo, ayudas sociales y la economía fraterna. En su modo de ver, aquellas ideas no serían compatibles únicamente con ideologías de derecha, sino también de izquierda, es decir, envió un mensaje asegurando que todos serán bienvenidos.

“Siendo gobernador de Antioquia me apoyaron muchos reinsertados”, recordó; no sin antes mencionar que Colombia ha tenido episodios históricos que reflejan dualidades y contradicciones, como el apoyo del Partido Comunista Colombiano al conservador Gabriel Turbay en 1946.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.