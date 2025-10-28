Le llueven críticas a la Señorita Antioquia por sus inaceptables comentarios violentos en redes; el Concurso Nacional de Belleza se pronunció, ¿qué dijo?

“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, “... un cachazo pa’ Petro pues al menos”, y “el cerebro es una cosa impresionante, funciona desde que naces, hasta que te vuelves Petrista”, son solo algunos de los comentarios que se le pueden escuchar y leer a Laura Gallego Solís, actual Señorita Antioquia, en sus redes sociales y por los que la candidata al Concurso Nacional de Belleza está en el centro de la polémica.
La abogada de 27 años que representará al departamento en el tradicional reinado de Cartagena está recibiendo toda clase de críticas por su cercanía con figuras de la derecha y su lenguaje agresivo, que en algunos casos incita a la violencia, en contra de políticos de la izquierda, como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.