Le llueven críticas a la Señorita Antioquia por sus inaceptables comentarios violentos en redes; el Concurso Nacional de Belleza se pronunció, ¿qué dijo?

“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, “... un cachazo pa’ Petro pues al menos”, y “el cerebro es una cosa impresionante, funciona desde que naces, hasta que te vuelves Petrista”, son solo algunos de los comentarios que se le pueden escuchar y leer a Laura Gallego Solís, actual Señorita Antioquia, en sus redes sociales y por los que la candidata al Concurso Nacional de Belleza está en el centro de la polémica. Lea aquí: “Quiero gritar con orgullo que Antioquia hoy es Colombia”: Catalina Duque Abreu, nueva señorita Colombia La abogada de 27 años que representará al departamento en el tradicional reinado de Cartagena está recibiendo toda clase de críticas por su cercanía con figuras de la derecha y su lenguaje agresivo, que en algunos casos incita a la violencia, en contra de políticos de la izquierda, como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

De hecho, en una dinámica que ella misma comparte en redes sociales es donde deja en evidencia los fuertes y reprochables comentarios en contra de los políticos de izquierda. En una serie de entrevistas con preguntas y respuestas rápidas a candidatos y precandidatos presidenciales de la derecha, Gallego Solís les pregunta sobre quién decidiría dispararle en caso de poder hacerlo.“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, es una de las preguntas que, por ejemplo, le hizo al candidato Abelardo de la Espriella, a lo que el abogado le respondió: “No, esos tipos no valen ni una bala, que les caiga la justicia”. La misma dinámica la hizo con el candidato Santiago Botero, a quien le preguntó: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, a lo que Botero le responde: “A Daniel Quintero”, sin embargo, la reina no deja pasar la oportunidad para hacer un apunte: “Y un cachazo pa' Petro pues al menos”.

Aunque ninguno de los involucrados se ha referido al contenido de las publicaciones, algunos funcionarios del Gobierno han criticado las opiniones y el tono utilizado por la reina. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, rechazó el lenguaje utilizado por la mujer y le preguntó al Concurso Nacional de Belleza si “esto está permitido”, en alusión a uno de los videos polémicos.

Lo que dijo el Concurso Nacional de Belleza sobre los comentarios de Laura Gallego