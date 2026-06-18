Escándalo en EE. UU.: ¿hacen negocio con la muerte de Daveigh Chase, la actriz de El Aro?

Según informó TMZ, Roy Hernández, quien asegura ser pareja de Chase desde 2019, fue quien creó la campaña. Hernández afirmó que la actriz enfrentaba un delicado estado de salud debido a meningitis y múltiples infecciones sanguíneas, por lo que necesitaba apoyo económico para cubrir tratamientos y otros gastos.

La campaña de recaudación de fondos creada en GoFundMe los para cubrir gastos médicos y de manutención de Daveigh Chase, fallecida esta semana, ha generado dudas entre familiares y personas cercanas a la actriz, conocida por sus papeles en Lilo & Stitch y El Aro.

Sin embargo, un amigo de larga data de la familia y exrepresentante de la actriz expresó serias dudas sobre la legitimidad de la recaudación. En declaraciones a TMZ, aseguró que ni familiares ni amigos cercanos conocen a Hernández ni tienen conocimiento sobre su relación con Chase.

Además, el exmánager señaló que existe una cuenta fiduciaria a nombre de la actriz con fondos suficientes para cubrir gastos médicos y relacionados. También indicó que el padre de Chase se comunicó con el hospital para reclamar su cuerpo.

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Pese a la controversia, Hernández negó cualquier irregularidad y sostuvo que la campaña es completamente legítima.

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