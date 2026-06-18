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Escándalo en EE. UU.: ¿hacen negocio con la muerte de Daveigh Chase, la actriz de El Aro?

La prensa de los Estados Unidos ha puesto el ojo en una campaña de recaudo de fondos creada por un individuo que dice haber sido la pareja de la actriz. Los familiares de ella dicen no conocerlo.

  • La actriz Daveigh Chase murió el martes 16 de junio, según informes de la prensa de Estados Unidos. Tenía 35 años. Foto: Getty.
    La actriz Daveigh Chase murió el martes 16 de junio, según informes de la prensa de Estados Unidos. Tenía 35 años. Foto: Getty.
El Colombiano
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hace 4 horas
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La campaña de recaudación de fondos creada en GoFundMe los para cubrir gastos médicos y de manutención de Daveigh Chase, fallecida esta semana, ha generado dudas entre familiares y personas cercanas a la actriz, conocida por sus papeles en Lilo & Stitch y El Aro.

Siga leyendo: Murió Daveigh Chase, la actriz de Lilo & Stitch y El Aro

Según informó TMZ, Roy Hernández, quien asegura ser pareja de Chase desde 2019, fue quien creó la campaña. Hernández afirmó que la actriz enfrentaba un delicado estado de salud debido a meningitis y múltiples infecciones sanguíneas, por lo que necesitaba apoyo económico para cubrir tratamientos y otros gastos.

Sin embargo, un amigo de larga data de la familia y exrepresentante de la actriz expresó serias dudas sobre la legitimidad de la recaudación. En declaraciones a TMZ, aseguró que ni familiares ni amigos cercanos conocen a Hernández ni tienen conocimiento sobre su relación con Chase.

Además, el exmánager señaló que existe una cuenta fiduciaria a nombre de la actriz con fondos suficientes para cubrir gastos médicos y relacionados. También indicó que el padre de Chase se comunicó con el hospital para reclamar su cuerpo.

Lea aquí: Murió Flor Vargas a sus 98 años: así es el adiós a una leyenda de la televisión colombiana

Pese a la controversia, Hernández negó cualquier irregularidad y sostuvo que la campaña es completamente legítima.

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