El fin del “matrimonio profesional” de Malú y Jorge Alfredo Vargas

La salida de Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión no solo marca un remezón dentro del canal en medio de las denuncias de presunto acoso sexual conocidas en los últimos días, sino también el fin de una de las duplas más reconocidas de la televisión colombiana: la que conformó durante casi dos décadas con María Lucía Fernández. Lea aquí: Defensoría acompañará denuncias por acoso en casos de Caracol y RTVC: “Las mujeres no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden” El canal confirmó este martes que el vínculo laboral con el presentador terminó de mutuo acuerdo, en el marco de las decisiones adoptadas tras la activación de protocolos internos por denuncias de presunto acoso sexual. En el mismo comunicado, la empresa aclaró que la medida no constituye un juicio de valor sobre los hechos denunciados ni una conclusión sobre responsabilidades individuales. Más allá del impacto institucional, la noticia también generó conversación entre los televidentes por lo que representaba la presencia diaria de Vargas junto a María Lucía Fernández, conocida por la audiencia como Malú, en la emisión central de noticias. Durante años, ambos se consolidaron como una de las parejas más estables y reconocibles de la televisión informativa en el país.

No en vano, entre colegas y en apariciones públicas, los dos llegaron a referirse a su relación laboral como un “matrimonio profesional”, una fórmula que resumía la complicidad, la permanencia y la confianza que construyeron frente a cámaras. De hecho, hace apenas unos días, antes de que estallara la controversia, Fernández habló de esa relación en el programa Lo más viral, donde destacó la trayectoria compartida con su compañero y la solidez de la dupla que habían conformado en el noticiero. Lea también: El “MeToo” colombiano ya hace rodar cabezas en TV: Fiscalía investiga “Con Jorge Alfredo somos la pareja que más años lleva al aire juntos en una emisión de noticias”, dijo la presentadora en esa entrevista, emitida el pasado 12 de marzo. En ese mismo espacio, aseguró que incluso habían superado marcas históricas de la televisión colombiana en cuanto a permanencia conjunta al aire.

Fernández también se refirió entonces a las diferencias de personalidad entre ambos, aunque las presentó como parte del equilibrio que construyeron con el paso del tiempo. “Somos completamente distintos”, contó, antes de enumerar rutinas y hábitos opuestos entre los dos, desde la forma de prepararse antes de salir al aire hasta su estilo de vida fuera del set. Conozca: Caracol TV termina vínculo laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso sexual Aun así, aseguró que esas diferencias nunca se tradujeron en conflictos personales o laborales. “Nunca hemos tenido en tantos años ni una diferencia ni una pelea”, afirmó, al destacar el ambiente de trabajo que mantenían y el nivel de conocimiento mutuo que habían alcanzado tras tantos años compartiendo la conducción del informativo. Esa complicidad también había sido relatada por ambos en ocasiones anteriores. En uno de los videos que volvió a circular en redes sociales tras conocerse la salida de Vargas, los dos recordaban cómo fue su primera vez presentando juntos. “Estábamos nerviosos”, rememoraron entre risas.