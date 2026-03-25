El fin del “matrimonio profesional” de Malú y Jorge Alfredo Vargas

La salida de Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión no solo marca un remezón dentro del canal en medio de las denuncias de presunto acoso sexual conocidas en los últimos días, sino también el fin de una de las duplas más reconocidas de la televisión colombiana: la que conformó durante casi dos décadas con María Lucía Fernández.
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El canal confirmó este martes que el vínculo laboral con el presentador terminó de mutuo acuerdo, en el marco de las decisiones adoptadas tras la activación de protocolos internos por denuncias de presunto acoso sexual. En el mismo comunicado, la empresa aclaró que la medida no constituye un juicio de valor sobre los hechos denunciados ni una conclusión sobre responsabilidades individuales.
Más allá del impacto institucional, la noticia también generó conversación entre los televidentes por lo que representaba la presencia diaria de Vargas junto a María Lucía Fernández, conocida por la audiencia como Malú, en la emisión central de noticias. Durante años, ambos se consolidaron como una de las parejas más estables y reconocibles de la televisión informativa en el país.