Cambiasso estuvo en Medellín, analizó la crisis del Real Madrid y recordó el Mundial de Rusia con Colombia

El exfutbolista argentino Esteban Cambiasso estuvo en Medellín y habló sobre la actualidad del Real Madrid, la situación de la selección Colombia y las posibilidades de Argentina de cara al próximo Mundial. El exmediocampista dejó varias reflexiones sobre la crisis madridista, el recuerdo de Rusia 2018 y el presente del fútbol sudamericano.
Cambiasso aseguró que la campaña del conjunto blanco estuvo lejos de las expectativas históricas del club, especialmente tras quedarse sin títulos importantes y atravesar cambios constantes en el banquillo.