Cambiasso estuvo en Medellín, analizó la crisis del Real Madrid y recordó el Mundial de Rusia con Colombia

Cambiasso aseguró que la campaña del conjunto blanco estuvo lejos de las expectativas históricas del club, especialmente tras quedarse sin títulos importantes y atravesar cambios constantes en el banquillo.

El exfutbolista argentino Esteban Cambiasso estuvo en Medellín y habló sobre la actualidad del Real Madrid, la situación de la selección Colombia y las posibilidades de Argentina de cara al próximo Mundial. El exmediocampista dejó varias reflexiones sobre la crisis madridista, el recuerdo de Rusia 2018 y el presente del fútbol sudamericano.

“Lógicamente es una temporada para el Real Madrid que no es positiva. Las exigencias del Real Madrid para tener una temporada positiva son muy altas, pero el hecho de no conseguir títulos pega muy fuerte”, afirmó.

El argentino evitó pronunciarse directamente sobre el futuro del entrenador Álvaro Arbeloa, aunque reconoció que los movimientos recientes evidencian la inconformidad interna.

“Seguramente una temporada donde ya hubo un cambio de entrenador marca que la temporada del Real Madrid no ha sido tan buena como sus aficionados esperaban”, explicó.

Además, recordó que históricamente el club merengue ha mantenido procesos largos cuando los resultados acompañan.

“Con Ancelotti, Zidane o Mourinho hubo continuidad porque el equipo ganaba. Cuando los resultados no se dan, en el fútbol siempre es más fácil cambiar uno que cambiar 25”, comentó.

El recuerdo imborrable de Colombia en Rusia 2018

Cambiasso también rememoró su experiencia junto a la selección Colombia durante el Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y destacó la reacción del equipo tras el difícil debut.

“Después del primer partido nos juntamos, hicimos un asado y vi jugadores que no se habían dado por vencidos. Eso después se transformó en el triunfo contra Polonia con un partido casi perfecto”, recordó.

Para el exjugador, aquella victoria mostró la fortaleza mental del grupo en uno de los momentos más complejos del torneo.

“Jugar bien cuando las cosas están a tu favor es más simple. Hacerlo cuando todo está en contra es mucho más difícil y ese equipo mostró carácter y buen juego”, añadió.

Sin embargo, reconoció que el instante más emocionante del Mundial fue el gol de Yerry Mina frente a Selección de fútbol de Inglaterra en los octavos de final.

“El gol de Yerry contra Inglaterra nos ilusionó muchísimo. Parecía que estábamos más enteros que ellos en el tiempo extra, pero después en los penales se terminó todo”, dijo.

“Colombia puede soñar en grande”

El exmediocampista destacó el talento actual de la selección colombiana y aseguró que figuras como Luis Díaz y Daniel Muñoz permiten ilusionarse con una gran actuación mundialista.

“Soñar en cosas grandes tienes que soñarlo siempre. Todo jugador, entrenador e hincha tiene que pensar en grande”, manifestó.