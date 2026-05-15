Corte Suprema responde a Petro por choque sobre la reforma agraria: esto le contestó

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no demoraron en responder los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto “golpe rotundo” que el alto tribunal le habría dado a la reforma agraria que adelanta el Ejecutivo.
Hay que recordar que la controversia surgió luego de una sentencia relacionada con las competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), decisión que el mandatario criticó públicamente desde Cubará, Boyacá.
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En un comunicado oficial de dos páginas, la Corte aseguró que nunca ha cuestionado que la ANT sea la entidad encargada de administrar y gestionar los terrenos baldíos del país. Sin embargo, los magistrados expresaron preocupación frente a la posibilidad de que procesos relacionados con recuperación de tierras ocupadas o apropiadas indebidamente se desarrollen sin control judicial previo.
Según explicó el tribunal, el fallo no busca frenar la reforma agraria ni bloquear decisiones del Gobierno, sino delimitar las competencias legales de la ANT para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica.