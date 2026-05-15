Mbappé y Arbeloa protagonizan un nuevo rifirrafe en el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a estar en el centro de la atención mediática tras revelar que no fue titular en el encuentro del Real Madrid frente al Real Oviedo debido a una decisión técnica de su entrenador, Álvaro Arbeloa.
El atacante aseguró en zona mixta que el técnico le explicó que actualmente ocupa el cuarto lugar en la jerarquía ofensiva del equipo, por detrás de Vinícius, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo.
“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo”, declaró Mbappé.