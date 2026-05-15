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Mbappé y Arbeloa protagonizan un nuevo rifirrafe en el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé desató una nueva polémica en el Real Madrid tras asegurar que Álvaro Arbeloa le dijo que actualmente es el “cuarto delantero” del equipo. Horas después, el técnico negó públicamente haber pronunciado esas palabras.

  • Ahora el enfrentamiento en el Real Madrid es entre Mbappé y Arbeloa. FOTOS GETTY
    Ahora el enfrentamiento en el Real Madrid es entre Mbappé y Arbeloa. FOTOS GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 15 minutos
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El delantero francés Kylian Mbappé volvió a estar en el centro de la atención mediática tras revelar que no fue titular en el encuentro del Real Madrid frente al Real Oviedo debido a una decisión técnica de su entrenador, Álvaro Arbeloa.

El atacante aseguró en zona mixta que el técnico le explicó que actualmente ocupa el cuarto lugar en la jerarquía ofensiva del equipo, por detrás de Vinícius, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo.

“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo”, declaró Mbappé.

El internacional francés insistió en que no existe ningún conflicto interno y subrayó que su única tarea es mejorar para recuperar protagonismo.

“No he tenido ningún problema. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada uno tiene su filosofía y tienes que aceptarlo. Yo solo tengo que trabajar para ser mejor que Brahim, Mastantuono, Vinícius y Gonzalo para tener minutos”, añadió.

Las declaraciones llegan después de varios días de controversia alrededor del jugador francés. Mbappé había sido cuestionado por realizar un viaje a Cerdeña, en Italia, junto a la actriz española Ester Expósito mientras se recuperaba de unas molestias musculares.

La situación generó aún más debate debido a su ausencia posterior en el clásico frente al FC Barcelona, especialmente porque el delantero había entrenado con normalidad junto al resto del grupo apenas dos días antes del partido.

Arbeloa desmiente a Mbappé

Sin embargo, Arbeloa negó rotundamente haber afirmado que Mbappé sea el “cuarto delantero” del equipo. En rueda de prensa, el técnico defendió sus decisiones y dejó claro que las alineaciones dependen exclusivamente de él.

“Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar”, explicó el técnico madridista.

Arbeloa también restó dramatismo a la situación y aseguró que confía plenamente en el delantero francés.

“Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho, y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar”, afirmó.

El entrenador insistió además en que no mantiene problemas personales con ningún futbolista de la plantilla.

“No tengo ningún problema con nadie. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias. Ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase”, agregó.

La respuesta final de Mbappé

Consultado posteriormente sobre las palabras de Arbeloa en conferencia de prensa, Mbappé respondió con ironía y evitó entrar en una confrontación pública con su entrenador.

“No veo las ruedas de prensa del míster. En casa tengo la televisión francesa, no la española”, comentó el atacante.

La situación deja abierta una nueva incógnita sobre el rol de Mbappé dentro del esquema del Real Madrid, en un momento donde la competencia ofensiva parece más intensa que nunca y cada decisión técnica se analiza bajo la lupa.

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