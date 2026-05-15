MinSalud pide levantar la suspensión del decreto que traslada afiliados a Nueva EPS

El Gobierno Petro no da su brazo a torcer con sus intenciones de cambiar el sistema de salud. Por eso volvió a cargar filas para sacar adelante el Decreto 0182 de 2026, que busca trasladar 2,6 millones de afiliados a la Nueva EPS, mediante el propósito de querer fortalecer el aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional.
En ese sentido, el Ministerio de Salud le solicitó al Consejo de Estado levantar la suspensión provisional de la norma, cuya decisión provisional fue anunciada el pasado 6 de mayo.
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La controversia surge mientras avanza el proceso judicial que estudia la legalidad del decreto. La medida cautelar adoptada por el alto tribunal frenó temporalmente la implementación de la regulación, lo cual, según el Gobierno, podría afectar la organización del sistema en regiones apartadas del país.