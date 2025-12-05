Los charrúas deberán enfrentar al gigante español en el grupo H del Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del viernes 5 de diciembre dejó listos los platos fuertes de la primera jornada del torneo que se celebrará el verano entrante. Uno de ellos reúne a dos gigantes del fútbol que cargan en su historia el título de haber sido campeones mundiales. La selección española, que clasificó primera en el ranking FIFA, no la tendrá del todo fácil, pues deberá enfrentarse a los charrúas y dos rivales más que, aunque parecen inofensivos, han mostrado un desempeño creciente en las últimas eliminatorias. Le contamos cómo quedó el grupo H y quiénes podrían ser sus rivales en las próximas instancias.

El actual campeón de Europa, que quedó en el bombo 1 previo al sorteo debido a salir primero en el ranking FIFA, quedó ubicado en el Grupo H junto con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Aunque los españoles llegan como fuertes candidatos al título y pensaban que tendrían el camino limpio, uno de los gigantes suramericanos le podría complicar el camino; nada más que los uruguayos de Bielsa. Sin embargo, no sería la primera vez que la selección española se enfrenta a la dirección de Marcelo Bielsa. En 2010, además de que España quedó también en el grupo H, tuvo que enfrentarse a la selección chilena, que en ese entonces era dirigida por el propio Bielsa. Ahora los panoramas son distintos; España llega con una selección juvenil liderada por Lamine Yamal, Dani Olmo y Marc Cucurella comandando atrás, logrando un invicto de 30 partidos oficiales, siendo la última derrota en Hampden Park ante Escocia.

Luis de la Fuente ha armado casi dos onces titulares que dominan como los dioses y que se han convertido en el talón de Aquiles de más de una selección potencia en el fútbol mundial. Mientras tanto, Bielsa lidera con dudas, aunque tiene el puesto asegurado a falta de otro dirigente que tome las riendas. Los charrúas extrañan los tiempos dorados de Edison Cavani y Luis Suárez; sin embargo aún cuentan con un medio campo fuerte con Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta y el propio Darwin Núñez comandando al frente. La victoria no está asegurada por completo y los suramericanos podrían darles un mal rato a los españoles si hay un exceso de confianza. Mientras tanto, Arabia Saudita y Cabo Verde tendrán que armarse con rigor ante dos selecciones que ya saben lo que es levantar una copa del mundo.

El calendario del grupo H

Aunque el calendario oficial no se conocerá hasta el próximo sábado 6 de diciembre, ya se estima que la selección española jugará las dos primeras jornadas en Miami o en Atlanta, los días 15 y 21 de junio, y la última en Guadalajara o Houston, el 26 del mismo mes. El debut de la selección de Yamal será ante Cabo Verde, quienes jugarán por primera vez el Mundial, y vienen de hacer historia en las Eliminatorias de África, dejando en el camino a un gigante como Camerún. Aunque el camino es incierto, ya se auguran unos posibles cruces. La selección del grupo H que termine segunda en el grupo podría enfrentarse con Argentina en la primera ronda de las eliminatorias, un duelo indeseable para muchas selecciones. Por el otro lado, quien alcance el liderato del grupo podrá continuar con un camino amable, cruzándose con Austria, Argelia o Jordania.

Así quedaron los grupos del mundial

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Playoff D (Chequia, Dinamarca, Macedonia del Norte o República de Irlanda) Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Playoff A (Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte o Gales) Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Playoff C (Kosovo, Rumanía, Eslovaquia o Turquía) Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Playoff B (Albania, Polonia, Suecia o Ucrania)