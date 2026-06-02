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Lo que sigue para la Selección Colombia antes del Mundial: así será la preparación

Antes de su debut en el Mundial, la Tricolor tendrá un último partido de preparación, esta vez contra Jordania.

  • Luis Díaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández, dos hombres que esperan brillar con Colombia en el Mundial. FOTO X-SELECCIÓN COLOMBIA
    Luis Díaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández, dos hombres que esperan brillar con Colombia en el Mundial. FOTO X-SELECCIÓN COLOMBIA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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A solo nueve días del inicio del Mundial de fútbol en Norteamérica, la expectativa crece alrededor de la Selección Colombia, que volverá a disputar una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia.

La Tricolor se despidió de su afición este lunes en Bogotá con una victoria 3-1 sobre Costa Rica en partido amistoso disputado en el estadio El Campín. Tras el encuentro, el técnico argentino Néstor Lorenzo destacó el respaldo recibido por parte de los aficionados y el comportamiento de su equipo en una prueba que sirvió para afinar detalles antes de la gran cita mundialista.

"Fue una fiesta. Recuerdo los partidos de despedida de los mundiales de 2014 y 2018. Este fue una buena prueba, más allá de que el grupo se terminó de completar ayer (domingo). El balance fue positivo. La verdad la gente hizo un marco que nos emociona. Vamos a dar lo mejor para llevar a Colombia a lo más alto", expresó el seleccionador.

Lea: Vídeo | Colombia goleó 3-1 a Costa Rica en una noche “mágica” en El Campín y se despidió del país antes de viajar a Norteamérica 2026

La hoja de ruta de Colombia ya está definida. Este 4 de junio la delegación emprenderá viaje hacia San Diego, California, donde realizará la última etapa de preparación antes del campeonato. Allí disputará su último compromiso amistoso el próximo 7 de junio frente a Jordania, a partir de las 6:00 de la tarde, en el Snapdragon Stadium.

Una vez concluido ese encuentro, el combinado nacional se trasladará a Guadalajara, México, donde se establecerá en la Academia AGA del Atlas FC, su sede oficial de concentración durante el Mundial.

La Selección llega con una nómina que combina experiencia y renovación. Aunque James Rodríguez continúa siendo el capitán y principal referente del grupo, el equipo cuenta con figuras de primer nivel como Luis Díaz, de destacada temporada en Europa, además de jugadores que atraviesan un gran momento como Luis Javier Suárez y Daniel Muñoz.

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El debut mundialista de Colombia será el 17 de junio frente a Uzbekistán, a las 9:00 de la noche, en el estadio Azteca de Ciudad de México. Posteriormente, se enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con el viaje a Estados Unidos y un último examen ante Jordania, la Selección Colombia entra en la recta final de su preparación con la ilusión de realizar una destacada presentación en el Mundial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo juega Colombia antes del Mundial?
La Tricolor disputará un último amistoso el 7 de junio de 2026 frente a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos. El encuentro servirá como la última prueba futbolística antes del inicio de la Copa del Mundo.
¿Contra quién juega Colombia antes de debutar en el Mundial?
El último rival de preparación será Jordania. Este partido le permitirá al técnico argentino Néstor Lorenzo ajustar detalles tácticos, probar variantes y evaluar el estado físico del plantel antes del debut mundialista.
¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?
La Selección Colombia debutará el 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán. El partido se jugará a las 9:00 p. m. en el estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

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