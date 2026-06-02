Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ejército capturó a “La Suegra”, reclutadora de niños para disidencias de Mordisco

La mujer es una presunta integrante de la estructura Carolina Ramírez del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Cometía este delito desde 2024, según las autoridades.

  • Desarticulada presunta red de reclutamiento infantil: Ejército Nacional capturó a “La Suegra” en el Amazonas. FOTO: EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA.
    Desarticulada presunta red de reclutamiento infantil: Ejército Nacional capturó a “La Suegra” en el Amazonas. FOTO: EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El Ejército Nacional aún no reveló el nombre real de Alias la Suegra, pero su captura es un golpe duro a las estructuras de reclutamiento forzoso para grupos armados ilegales en el Amazonas, especialmente, de menores de edad.

La operación fue llevada a cabo por el Batallón número 21 del Ejército en Araracuara (Caquetá). Con participación de la Brigada de Selva N.° 26, en coordinación con las autoridades competentes.

La mujer hacía parte, presuntamente, de la estructura Carolina Ramírez del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Es decir, de las disidencias comandadas por Iván Mordisco.

Su alias se deriva de que, de hecho, es la suegra de alias Tigre o Pintado, el segundo cabecilla de la organización, según información del Ministerio de Defensa.

En Colombia: Incursión terrorista de disidencias de las Farc deja 8 heridos en Suárez, Cauca

“De acuerdo con información de inteligencia militar, esta mujer sería la responsable de desarrollar actividades de reclutamiento forzado en comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Caquetá”, agregó el Ejército en el informe de su captura.

Su actuación ilegal se remonta a 2024, y habría sido la responsable de reclutar forzosamente a, al menos, 20 menores de edad que vivían en comunidades indígenas.

“Asimismo, la capturada haría parte de las redes de apoyo de esta estructura criminal, desempeñando funciones de enlace con comunidades ubicadas en corredores estratégicos para la movilidad y expansión del grupo armado ilegal en el departamento del Amazonas”, agregaron las autoridades.

¿Quién es alias Lina y por qué fue capturada?

En su captura también cayó otra mujer: alias Lina, esposa del segundo cabecilla de la organización. Al momento de la captura llevaba consigo 8 millones de pesos en efectivo.

“Según la información preliminar, no habría logrado justificar la procedencia de estos recursos ante las autoridades competentes, situación que es materia de verificación dentro del proceso judicial correspondiente”, dicen las autoridades.

En conjunto, las mujeres transportaban además seis menores de edad, cuatro niñas y dos niños, entre los tres y 11 años; que ya quedaron en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Tanto alias Lina como alias La Suegra se encuentran en Leticia custodiadas por las autoridades competentes.

”La operación militar representa, además, un avance significativo en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas, población que históricamente ha sido afectada por el accionar de los grupos armados ilegales en la Amazonía colombiana”, concluyó el Ejército.

También le puede interesar: Tragedia en Cauca: estalló casa que terroristas usaban para guardar explosivos; hay un muerto y varios heridos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En este momento, según la Fundación Ideas para la Paz, las disidencias de las FARC al mando de alias “Iván Mordisco” (conocidas como Estado Mayor Central) cuentan con aproximadamente 3.919 integrantes. Esta cifra incluye unos 3.279 combatientes alzados en armas distribuidos en facciones activas y bloques como el Bloque Occidental, el Central y el Bloque Amazonas.

En ese sentido, la captura de ambas mujeres es también un paso más en el debilitamiento de los criminales.

Puede leer: Exclusivo | La acusación contra ‘Calarcá’, ‘Mordisco’ y ‘Jhon 40’ por reclutamiento de 100 menores de edad

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias La Suegra?
Es una mujer señalada por las autoridades de integrar la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc y participar en actividades de reclutamiento forzado de menores.
¿Por qué fue capturada alias La Suegra?
Según el Ejército, habría reclutado al menos 20 menores indígenas para un grupo armado ilegal que opera en la Amazonía colombiana.

Temas recomendados

Ejército nacional
Indígenas
Comunidades indígenas
Reclutamiento forzado
Disidencias de Farc
Disidencias de Iván Mordisco
niños
niñas
Gobierno Nacional
disidencias de las Farc
Colombia
Amazonas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos