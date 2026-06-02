Comunidades indígenas de Urabá tendrán energía solar con 20 paneles

La Gobernación de Antioquia y Viva anunciaron nuevas soluciones sostenibles para las comunidades rurales e indígenas de dos municipios de la subregión de Urabá.
La primera entrega se realizó en la localidad de Murindó, en el resguardo indígena La Marina. Allí se instalarán 20 paneles solares que beneficiarán al mismo número de familias que no tenían acceso a ninguna fuente de energía.
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“Es tan lindo este proyecto que ellos se animan a comprar su televisor, a crear emprendimiento, nuevos y pequeños negocios, y a tener también hasta una nevera, que es tan necesaria en estas comunidades lejanas”, dijo Rodrigo Hernández Alzate, gerente de Viva.
En este mismo municipio, pero en el sector de “Nadie como Dios”, se adelanta la construcción de 7 viviendas con aportes de Viva y la Fundación Compasión.