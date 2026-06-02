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Comunidades indígenas de Urabá tendrán energía solar con 20 paneles

A la par, en comunidades rurales de Vigía del Fuerte, se avanza en la construcción de 145 viviendas.

  • El resguardo indígena beneficiado lleva por nombre La Marina, y está ubicado en el municipio de Murindó. FOTO Gobernación de Antioquia.
    El resguardo indígena beneficiado lleva por nombre La Marina, y está ubicado en el municipio de Murindó. FOTO Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
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hace 52 minutos
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La Gobernación de Antioquia y Viva anunciaron nuevas soluciones sostenibles para las comunidades rurales e indígenas de dos municipios de la subregión de Urabá.

La primera entrega se realizó en la localidad de Murindó, en el resguardo indígena La Marina. Allí se instalarán 20 paneles solares que beneficiarán al mismo número de familias que no tenían acceso a ninguna fuente de energía.

Lea más: Sonsón instala sistemas de energía solar para llevar energía a zonas alejadas, ¿cuántos van?

“Es tan lindo este proyecto que ellos se animan a comprar su televisor, a crear emprendimiento, nuevos y pequeños negocios, y a tener también hasta una nevera, que es tan necesaria en estas comunidades lejanas”, dijo Rodrigo Hernández Alzate, gerente de Viva.

En este mismo municipio, pero en el sector de “Nadie como Dios”, se adelanta la construcción de 7 viviendas con aportes de Viva y la Fundación Compasión.

En la ejecución de estas nuevas propiedades se utiliza la técnica de palafítico, que es cuando las viviendas se levantan sobre pilotes o columnas elevadas en lugar de apoyarse directamente sobre el suelo. Estos pilotes pueden ser de madera, concreto u otros materiales que permiten que la estructura quede suspendida sobre terrenos inundables, humedales o zonas con condiciones geotécnicas complejas.

En lo que respecta a otras obras, en Murindó se lleva a cabo la ejecución y entrega de 384 soluciones de viviendas urbanas y rurales, gracias a una inversión que supera los $11.000 millones.

A la par, con una inversión de $16.150 millones, se adelanta la construcción de 145 viviendas nuevas en Vigía del Fuerte, en el corregimiento de Playa Murrí, esto con el objetivo de reubicar, en un nuevo centro poblado, a una comunidad que se vio afectada en 2023 a raíz de las fuertes inundaciones en el territorio.

Entérese: Primera comunidad energética en Medellín ya opera: Unergy y EPM estrenan modelo de energía solar compartida en Colombia

Finalmente, en este municipio, Viva y otras entidades aliadas trabajan en 439 soluciones de vivienda con una inversión de $23.000 millones.

“Estos proyectos, impulsados por el gobernador Andrés Julián Rendón, transforman la vida de estas familias acá en los municipios, y motivados por ese deseo de llegar a donde los antioqueños nos necesitan, es que venimos a hacerle seguimiento para que estas obras se logren terminar como tiene que ser y en condiciones dignas”, agregó Hernández.

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