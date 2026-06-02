Interrogatorio donde Nicolás Petro salpicó a la campaña 2022 no será usado en el juicio

Sin embargo, el juez concluyó que esas declaraciones se produjeron en un contexto de negociación con la Fiscalía y que, al no haberse materializado beneficios para el procesado, ahora no pueden ser usadas en su contra.

Se trata de una diligencia clave para el ente acusador, pues en ella Petro Burgos aceptó parte de los hechos investigados y entregó información en el marco de una eventual colaboración con la justicia. Entre otras cosas, aseguró que a la campaña presidencial de su padre en 2022 habrían ingresado recursos que no fueron reportados oficialmente.

En medio de ese proceso se conoció una nueva decisión que representa un revés para la Fiscalía. Un juez confirmó que el interrogatorio rendido por Nicolás Petro tras su captura, el 29 de julio de 2023, no podrá ser utilizado como prueba dentro del juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Si ha habido un proceso que avanza a paso lento y entre múltiples obstáculos para la Fiscalía, es el que adelanta contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Más de dos años después de que estalló el escándalo , el caso sigue sin llegar a juicio y permanece en la etapa de audiencias preparatorias.

“Es la enmienda quinta, la que aplicó universal el juzgado, en que toda declaración, todo interrogatorio, toda expresión, toda manifestación (...) en la cual el procesado haga confesiones o admita ciertas condiciones de responsabilidad, no pueden ser tenidas en contra en su proceso o en el juicio”, explicó el juez.

La defensa de Nicolás Petro había solicitado excluir ese material argumentando que el interrogatorio estuvo rodeado de irregularidades. Según sus abogados, la diligencia no se realizó bajo la gravedad del juramento, fue filtrada indebidamente a los medios de comunicación y el hoy acusado nunca autorizó su utilización en estas condiciones.

Durante ese interrogatorio, realizado en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, Nicolás Petro señaló que el empresario Euclides Torres habría financiado actividades de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía”, afirmó entonces Nicolás cuando le preguntaron si el presidente sabía. También aseguró que en conversaciones con el senador Pedro Flórez y con Armando Benedetti se hablaba de la financiación de eventos y actividades políticas.

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La Fiscalía consideraba ese interrogatorio una de las piezas más importantes de su caso. No obstante, con la decisión judicial queda por fuera del material probatorio que podrá ser presentado durante el eventual juicio contra el hijo del presidente.

La investigación contra Nicolás Petro y su expareja Daysuris Vásquez estalló luego de que el ente investigador recibiera las denuncias sobre los dineros ilícitos que este habría recibido por parte del exnarco Santander Lopesierra y el polémico empresario Gabriel, el turco, Hilsaca. Parte de esos dineros se habrían filtrado a la campaña de su papá.

El hijo del presidente habría movido 1.053 millones de pesos irregularmente, que salpicarían a personas que no estaban relacionadas con su rol de diputado. Y para ocultar esos dineros, Nicolás habría recurrido a bolsos, maletas y morrales en el closet de su habitación, como quedó plasmado en las conversaciones que filtró su expareja, Day Vásquez.

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