Interrogatorio donde Nicolás Petro salpicó a la campaña 2022 no será usado en el juicio

Si ha habido un proceso que avanza a paso lento y entre múltiples obstáculos para la Fiscalía, es el que adelanta contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Más de dos años después de que estalló el escándalo, el caso sigue sin llegar a juicio y permanece en la etapa de audiencias preparatorias.
En medio de ese proceso se conoció una nueva decisión que representa un revés para la Fiscalía. Un juez confirmó que el interrogatorio rendido por Nicolás Petro tras su captura, el 29 de julio de 2023, no podrá ser utilizado como prueba dentro del juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Se trata de una diligencia clave para el ente acusador, pues en ella Petro Burgos aceptó parte de los hechos investigados y entregó información en el marco de una eventual colaboración con la justicia. Entre otras cosas, aseguró que a la campaña presidencial de su padre en 2022 habrían ingresado recursos que no fueron reportados oficialmente.
Sin embargo, el juez concluyó que esas declaraciones se produjeron en un contexto de negociación con la Fiscalía y que, al no haberse materializado beneficios para el procesado, ahora no pueden ser usadas en su contra.