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El calor no va a parar: la temperatura del planeta seguiría rompiendo récords hasta 2030

Según sus proyecciones, existe una alta probabilidad de que se superen temporalmente los 1,5 °C de calentamiento respecto a la era preindustrial y de que se establezcan nuevos récords de calor a nivel global.

  • El calor no va a parar: la temperatura del planeta seguiría rompiendo récords hasta 2030
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Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La temperatura global podría seguir rompiendo récords de calor durante los próximos años. Así lo advierte un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que proyecta que entre 2026 y 2030 el planeta registrará temperaturas medias entre 1,3 °C y 1,9 °C por encima de los niveles de la era preindustrial (1850-1900), acercándose cada vez más a umbrales considerados críticos por la comunidad científica.

El reporte, elaborado con datos de 13 instituciones científicas internacionales y más de 250 simulaciones climáticas, señala que existe un 91% de probabilidad de que al menos uno de los años comprendidos entre 2026 y 2030 supere temporalmente el límite de 1,5°C establecido como referencia en el Acuerdo de París. Ese umbral ya fue rebasado de manera puntual en 2024, cuando la temperatura global alcanzó aproximadamente 1,55°C por encima de los niveles preindustriales.

Además, los expertos estiman que hay un 86% de probabilidades de que alguno de los próximos cinco años supere a 2024 y se convierta en el año más cálido jamás registrado. Según Leon Hermanson, autor principal del informe, el posible desarrollo de un episodio de El Niño hacia finales de 2026 aumentaría las posibilidades de que 2027 marque un nuevo récord de temperatura.

El calor no va a parar: la temperatura del planeta seguiría rompiendo récords hasta 2030

Aunque el panorama es preocupante, la OMM aclara que sigue siendo extremadamente improbable que la temperatura media global supere los 2°C antes de 2030. También recuerda que el objetivo de 1,5°C del Acuerdo de París se mide a partir de promedios de largo plazo y no de registros anuales aislados.

El informe advierte que el calentamiento no afectará por igual a todas las regiones. El Ártico continuará calentándose a una velocidad mucho mayor que el promedio mundial, acelerando la pérdida de hielo marino y generando impactos sobre ecosistemas y comunidades locales.

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En cuanto a las precipitaciones, se prevén condiciones más secas en la Amazonía, aumentando el riesgo de incendios forestales y estrés hídrico, mientras que regiones como el Sahel africano, el norte de Europa, Alaska y Siberia podrían experimentar lluvias superiores a las habituales.

La organización destaca que estas proyecciones permiten a gobiernos y sectores estratégicos prepararse mejor frente a fenómenos extremos. Para la OMM, las predicciones no representan una sentencia definitiva, sino una herramienta para anticipar riesgos y reforzar las medidas de adaptación y reducción de emisiones que ayuden a limitar los efectos del cambio climático.

¿Qué es el Acuerdo de París?

Según la Organización de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París es un tratado internacional adoptado en 2015 durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21), con el objetivo de coordinar los esfuerzos globales para enfrentar el cambio climático.

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El acuerdo busca limitar el aumento de la temperatura media del planeta a menos de 2°C respecto a los niveles preindustriales y, de ser posible, mantenerlo por debajo de 1,5°C, considerado el umbral más seguro para evitar los peores impactos del calentamiento global.

El tratado, que entró en vigor en 2016 y ha sido suscrito por 194 partes, establece que los países deben presentar y actualizar cada cinco años sus planes nacionales de reducción de emisiones y adaptación climática.

Además, contempla mecanismos de financiación para apoyar a las naciones en desarrollo en la transición hacia economías con bajas emisiones de carbono y en el fortalecimiento de su capacidad para enfrentar fenómenos asociados al cambio climático, como sequías, inundaciones y olas de calor cada vez más intensas.

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