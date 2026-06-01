El calor no va a parar: la temperatura del planeta seguiría rompiendo récords hasta 2030

La temperatura global podría seguir rompiendo récords de calor durante los próximos años. Así lo advierte un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que proyecta que entre 2026 y 2030 el planeta registrará temperaturas medias entre 1,3 °C y 1,9 °C por encima de los niveles de la era preindustrial (1850-1900), acercándose cada vez más a umbrales considerados críticos por la comunidad científica.
El reporte, elaborado con datos de 13 instituciones científicas internacionales y más de 250 simulaciones climáticas, señala que existe un 91% de probabilidad de que al menos uno de los años comprendidos entre 2026 y 2030 supere temporalmente el límite de 1,5°C establecido como referencia en el Acuerdo de París. Ese umbral ya fue rebasado de manera puntual en 2024, cuando la temperatura global alcanzó aproximadamente 1,55°C por encima de los niveles preindustriales.
Además, los expertos estiman que hay un 86% de probabilidades de que alguno de los próximos cinco años supere a 2024 y se convierta en el año más cálido jamás registrado. Según Leon Hermanson, autor principal del informe, el posible desarrollo de un episodio de El Niño hacia finales de 2026 aumentaría las posibilidades de que 2027 marque un nuevo récord de temperatura.