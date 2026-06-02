“Petro quiere perpetuarse en el poder”: gobernador de Antioquia cuestionó ataques del presidente a las elecciones

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó las descalificaciones que recientemente realizó el presidente Gustavo Petro a los resultados de la primera vuelta presidencial, asegurando que detrás de ellas no habría otra cosa que la intención de perpetuarse en el poder. Las declaraciones del mandatario seccional se produjeron en la antesala de un nuevo encuentro de la Federación Nacional de Departamentos, en el que los distintos gobernadores del país discutirán varias problemáticas nacionales y revisarán también el proceso electoral en sus diferentes territorios. En contexto: Registrador desmiente a Petro y a Cepeda: el software electoral no procesa cédulas “Hoy tenemos convocada esta reunión extraordinaria con todos los gobernadores porque queremos respaldar nuestras instituciones y una de las instituciones más importantes, más potentes, reconocidas por observadores electorales de distintas latitudes, la electoral. La Registraduría ha dicho que hay una coincidencia superior al 99,9% entre el escrutinio y el preconteo”, expresó. “El presidente pretende perpetuarse en el poder, cambiar la Constitución y llevarnos por un camino que a muchos hace unos años les sonaba a risa, pero es el camino de querer destruir las instituciones, de imponerse a través del populismo y de perpetuarse en el ejercicio del gobierno destruyendo las libertades y la economía”, aseveró el gobernador.

Las declaraciones aludidas por Rendón se produjeron durante la noche del pasado domingo 31 de mayo, cuando, a escasas horas de conocerse el resultado del preconteo de la primera vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro puso en tela de juicio la integridad de ese proceso. A través de sus redes sociales, el primer mandatario habló de una supuesta irregularidad con el software encargado de procesar los datos de ese preconteo, sin entregar mayores pruebas. Le puede interesar: Así puede consultar las actas E-14 de la Registraduría y verificar los resultados mesa por mesa “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, expresó Petro. Inicialmente, durante su discurso posterior a la primera vuelta, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, también cuestionó la integridad de ese preconteo y no quiso reconocer los resultados que lo dejaron por debajo de Abelardo De la Espriella. Posteriormente, Cepeda bajó el tono de sus declaraciones y, al ser interrogado sobre el tema, aseguró no tener evidencias de que se hubiera cometido fraude. “Debo decir con claridad también, porque en eso soy una persona honesta y rigurosa, que no hemos encontrado evidencia, indicios o irregularidades protuberantes”, dijo el pasado lunes.

Ante esos señalamientos, la Registraduría desmintió a Petro y Cepeda y defendió la integridad de los resultados, recordando que el software del preconteo no utiliza cédulas ni ningún dato de identificación de los ciudadanos. “Los software de conteo y de escrutinio no tienen cédulas, no las requieren, no se usan. Los software solo consolidan información, solo llegan números, datos, resultados. Los software se utilizan exclusivamente para recibir la información y hacer una difusión rápida como la que hicimos ayer después de las 4 de la tarde”, dijo el registrador Hernán Penagos. Siga leyendo: Las cuentas detrás de la segunda vuelta: ¿Cuántos votos necesitan Abelardo y Cepeda para ganar? La Registraduría, además, señaló este martes que durante el proceso de escrutinio, a cargo de los jueces de la República, hubo un 99.94 % de coincidencia entre el preconteo y ese procesamiento final. “La entidad destaca que el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99.94 % respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso”, expresó la Registraduría.