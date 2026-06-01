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¿Mercados celebran resultado electoral? Peso colombiano lidera ganancias y dólar se hunde a valores no vistos desde abril

Los resultados de la primera vuelta presidencial impulsaron una fuerte valorización del peso colombiano. Analistas consideran que el resultado redujo parte de la incertidumbre que venía presionando a los activos locales.

  • El dólar abrió por debajo de $3.570 luego de que los inversionistas interpretaran favorablemente el resultado electoral. FOTO: COMPOSICIÓN EL COLOMBIANO COLPRENSA
    El dólar abrió por debajo de $3.570 luego de que los inversionistas interpretaran favorablemente el resultado electoral. FOTO: COMPOSICIÓN EL COLOMBIANO COLPRENSA
hace 2 horas
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La reacción de los mercados al resultado de la primera vuelta presidencial fue inmediata. El dólar abrió este lunes con una fuerte caída en Colombia y regresó a niveles que no se veían desde finales de abril, luego de que los inversionistas interpretaran como favorable para los negocios y la estabilidad económica el triunfo de Abelardo De La Espriella en la primera ronda electoral.

La divisa estadounidense inició la jornada en $3.564, lo que representó una caída de $114 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.678 fijada para este lunes. Durante las primeras horas de negociación, llegó a cotizar alrededor de $3.567,63, acumulando un descenso cercano a $110 respecto al cierre oficial anterior.

El movimiento convirtió al peso colombiano en una de las monedas con mejor desempeño entre los mercados emergentes, después de varias semanas marcadas por la incertidumbre política y la volatilidad cambiaria.

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El mercado celebra el resultado electoral

La reacción se produjo después de que Abelardo De La Espriella obtuviera el primer lugar en la primera vuelta presidencial con más de 10,3 millones de votos (43,74%), superando a Iván Cepeda, quien alcanzó cerca de 9,7 millones de sufragios (40,90%).

Para los inversionistas, el resultado redujo parte de la incertidumbre que rodeaba la elección. Antes de la jornada electoral, varios bancos internacionales contemplaban la posibilidad de que Cepeda encabezara la primera vuelta, escenario que generaba cautela entre algunos operadores financieros.

De acuerdo con Bloomberg, el mercado interpretó el resultado como un aumento en las probabilidades de que Colombia avance hacia una agenda económica más cercana a la inversión privada, la disciplina fiscal y el fortalecimiento del sector energético.

Esteban Tamayo, economista jefe de Citi, aseguró que los escenarios analizados por la entidad favorecen ampliamente al candidato que lideró la primera vuelta.

“Evaluamos que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas probablemente favorecerá a Abelardo de la Espriella”, señaló el analista.

Según Citi, De La Espriella tendría ventaja en 17 de los 18 escenarios electorales evaluados por la firma, dependiendo de la consolidación de apoyos de otros sectores políticos y del comportamiento de la participación electoral.

Lea más: Dólar abrió a la baja en $3.645 este viernes y el mercado sigue atento a las elecciones

El peso colombiano recupera terreno

La apreciación de la moneda local no tomó por sorpresa a algunos analistas.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores, señaló a La República, que había anticipado que un resultado favorable para De La Espriella podría fortalecer al peso entre $80 y $100 frente al dólar, llevando nuevamente la tasa de cambio hacia la zona de los $3.600.

La recuperación resulta significativa si se tiene en cuenta que el viernes previo a las elecciones el peso colombiano fue la moneda emergente de peor desempeño y cerró cerca de $3.688 por dólar, reflejando los altos niveles de incertidumbre política que dominaban el mercado.

Durante las primeras operaciones del lunes se realizaron más de 460 transacciones por cerca de US$304 millones, con un precio mínimo de $3.551 y un máximo de $3.603.

Persistirá la volatilidad hasta la segunda vuelta

Pese al optimismo inicial, los analistas advierten que la calma podría ser temporal.

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, explicó que el mercado entrará ahora en una nueva fase de volatilidad mientras se define la elección presidencial del próximo 21 de junio.

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“Vienen 20 días de incertidumbre y volatilidad”, señaló el experto, recordando que mayo fue uno de los meses más movidos para el mercado cambiario, con fluctuaciones superiores a $200 entre los precios mínimos y máximos observados.

Conozca también: Dólar abre a la baja este miércoles y se ubica en $3.653, ¿cómo se comportaría tras elecciones?

Los inversionistas seguirán atentos no solo a las encuestas y alianzas políticas que se produzcan en las próximas semanas, sino también a las propuestas económicas de ambos candidatos.

Mientras De La Espriella ha defendido una agenda enfocada en el fortalecimiento del sector privado, el ajuste fiscal y la recuperación de la exploración de petróleo y gas, Cepeda ha planteado una mayor participación estatal en la economía, una transición energética más acelerada y un modelo centrado en el fortalecimiento de la economía popular y campesina.

Por ahora, el resultado electoral cambió el ánimo de los mercados y provocó una fuerte valorización del peso colombiano. Sin embargo, la verdadera prueba para los inversionistas llegará el próximo 21 de junio, cuando se conozca quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

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