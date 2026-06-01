¿Mercados celebran resultado electoral? Peso colombiano lidera ganancias y dólar se hunde a valores no vistos desde abril

La reacción de los mercados al resultado de la primera vuelta presidencial fue inmediata. El dólar abrió este lunes con una fuerte caída en Colombia y regresó a niveles que no se veían desde finales de abril, luego de que los inversionistas interpretaran como favorable para los negocios y la estabilidad económica el triunfo de Abelardo De La Espriella en la primera ronda electoral. La divisa estadounidense inició la jornada en $3.564, lo que representó una caída de $114 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.678 fijada para este lunes. Durante las primeras horas de negociación, llegó a cotizar alrededor de $3.567,63, acumulando un descenso cercano a $110 respecto al cierre oficial anterior. El movimiento convirtió al peso colombiano en una de las monedas con mejor desempeño entre los mercados emergentes, después de varias semanas marcadas por la incertidumbre política y la volatilidad cambiaria. Le puede interesar: Mercados reaccionan a las elecciones, ¿qué pasará con el dólar y la deuda?

El mercado celebra el resultado electoral

La reacción se produjo después de que Abelardo De La Espriella obtuviera el primer lugar en la primera vuelta presidencial con más de 10,3 millones de votos (43,74%), superando a Iván Cepeda, quien alcanzó cerca de 9,7 millones de sufragios (40,90%). Para los inversionistas, el resultado redujo parte de la incertidumbre que rodeaba la elección. Antes de la jornada electoral, varios bancos internacionales contemplaban la posibilidad de que Cepeda encabezara la primera vuelta, escenario que generaba cautela entre algunos operadores financieros. De acuerdo con Bloomberg, el mercado interpretó el resultado como un aumento en las probabilidades de que Colombia avance hacia una agenda económica más cercana a la inversión privada, la disciplina fiscal y el fortalecimiento del sector energético. Esteban Tamayo, economista jefe de Citi, aseguró que los escenarios analizados por la entidad favorecen ampliamente al candidato que lideró la primera vuelta. “Evaluamos que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas probablemente favorecerá a Abelardo de la Espriella”, señaló el analista. Según Citi, De La Espriella tendría ventaja en 17 de los 18 escenarios electorales evaluados por la firma, dependiendo de la consolidación de apoyos de otros sectores políticos y del comportamiento de la participación electoral. Lea más: Dólar abrió a la baja en $3.645 este viernes y el mercado sigue atento a las elecciones

El peso colombiano recupera terreno