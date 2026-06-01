Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en junio 2026

El estreno más relevante de este mes es la tercera temporada de La casa del dragón, la serie ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos que cuenta la historia de la Casa Targaryen.
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Por otra parte, la fiebre futbolera no solo se vivirá en los estadios de Norteamérica. Series, películas y documentales sobre este deporte llegarán a plataformas en junio aprovechando el Mundial 2026.
Conozca algunas de las producciones nuevas que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en las próximas semanas.