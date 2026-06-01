Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en junio 2026

El estreno más relevante de este mes es la tercera temporada de La casa del dragón, la serie ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos que cuenta la historia de la Casa Targaryen. Lea: El actor español Javier Cámara habla sobre Un poeta y recuerda cómo fue trabajar en Medellín: “Magia pura para mí” Por otra parte, la fiebre futbolera no solo se vivirá en los estadios de Norteamérica. Series, películas y documentales sobre este deporte llegarán a plataformas en junio aprovechando el Mundial 2026. Conozca algunas de las producciones nuevas que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en las próximas semanas.

Estrenos de Netflix en junio de 2026

La fiebre de Michael Jackson continuará durante este mes. El 3 de junio se estrenará Michael Jackson: El veredicto, documental que analiza el juicio del “Rey del Pop” y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado. Dos días después llegará a Netflix Turbulencia en la oficina, la comedia romántica protagonizada por Jennifer López y Brett Goldstein que sigue la relación secreta entre dos adictos al trabajo. Y ese mismo día, el 5 de junio, estará disponible la película México 86, que relata cómo este país consiguió ser la sede del Mundial del 1986. Diego Luna, Daniel Giménez Cacho y Karla Souza son quienes encabezan el elenco de esta cinta.

Los documentales Poldi (4 de junio), Tetracampeones: Brasil volvió a creer (7 de junio), Noruega vuelve al ruedo (9 de junio), y el show de análisis deportivo dedicado al Mundial, The Rest is Football (9 de junio) son otras de las producciones sobre fútbol que se estrenarán este mes en la plataforma de streaming.

Estrenos de HBO Max en junio de 2026

La tercera temporada de La casa del dragón llegará el 21 de junio a HBO Max. La serie basada en el universo literario de George R. R. Martin tendrá ocho episodios, uno cada semana. Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Ewan Mitchell continuarán en la producción que, para esta entrega, mostrará la Batalla de Gaznate, la cual Ryan Condal, showrunner de la serie, ha catalogado como “el episodio más loco de la televisión jamás hecho. Veremos dragones, barcos y múltiples escenarios de conflicto”.

El 26 de junio se estrenará La vida, Larry y la búsqueda de la infelicidad, una producción del reconocido comediante estadounidense, Larry David, creador de Seinfeld. En esta nueva serie, el guionista repasará por medio de sketches la historia de Estados Unidos para conmemorar su aniversario número 250. Barack y Michelle Obama, Jerry Seinfeld, Kathryn Hahn, Lin-Manuel Miranda, Bill Hader, Jon Hamm y Susie Essman serán algunos de los invitados especiales. La extraordinaria vida de Eleanor es el debut como directora de la reconocida actriz, Scarlett Johansson. “Tras la muerte de su amiga, una abuela de 94 años se muda a Nueva York, donde se une por error a un grupo de sobrevivientes del Holocausto, se hace amiga de una joven periodista y comparte una historia que pronto se escapa de su control”, dice la sinopsis de la cinta que estará disponible en la plataforma a partir del 26 de junio.

Estrenos de Prime Video en junio de 2026

El 3 de junio estará en Prime Video La casaca de Dios, la comedia argentina que cuenta la historia de un hombre que hace todo por conseguir la mítica camiseta azul que Maradona usó en el Mundial de 1986, la cual fue subastada como el artículo deportivo más caro. Este mes, la plataforma de streaming continúa con su apuesta de adaptar en series y películas los bestsellers literarios más leídos de los últimos años. El 10 de junio, el turno será para Cada año que pasé contigo, serie basada en la novela Every Summer After, de Carley Fortune, que estuvo 16 semanas en la lista del New York Times.

Y el 17 de junio es el estreno de Culpa Tuya: Londres, la versión inglesa de la exitosa película española de Prime que está inspirada en la saga de Mercedes Ron.

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Estrenos de Apple TV en junio de 2026