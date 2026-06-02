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Aída Quilcué responde a críticas por frase sobre universidades: “Fue malinterpretada”

La candidata vicepresidencial de la fórmula de Iván Cepeda respondió a las críticas por unas declaraciones sobre las “mejores universidades del país”, aseguró que fueron malinterpretadas y anunció que la estrategia de campaña para la segunda vuelta se enfocará en ampliar los diálogos con distintos sectores sociales, académicos y políticos.

  • La candidata afirmó que sus declaraciones apuntaban a dirigentes que han gobernado el país. FOTO: Colprensa - Mariano Vimos
    La candidata afirmó que sus declaraciones apuntaban a dirigentes que han gobernado el país. FOTO: Colprensa - Mariano Vimos
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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Aída Quilcué, candidata a la Vicepresidencia de Colombia por la fórmula de Iván Cepeda, se pronunció sobre la controversia generada por una frase pronunciada durante un evento de campaña en Yopal, Casanare, en la que afirmó que algunas personas formadas en las “mejores universidades del país” habían “aprendido fue a robarse la plata del pueblo”.

Tras las críticas surgidas desde sectores políticos y académicos, la dirigente indígena explicó en una entrevista con La FM que sus palabras estaban dirigidas a quienes han ejercido el poder político en el país y no a estudiantes, docentes o integrantes de la comunidad universitaria.

Siga leyendo: “También los queremos ver”: exigen debate entre fórmulas vicepresidenciales

La polémica comenzó luego de que se difundiera un video de su intervención pública, lo que provocó reacciones de usuarios en redes sociales, dirigentes políticos y representantes del sector educativo. Algunos interpretaron sus declaraciones como una crítica generalizada hacia los egresados de instituciones de educación superior.

Frente a esos cuestionamientos, Quilcué afirmó: “Fue malinterpretada y yo me referí a los estudiados que gobernaron este país y en las mejores universidades”. También precisó: “No me refería ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni a los intelectuales”.

La candidata sostuvo que sus críticas estaban enfocadas en sectores de la política tradicional. En otra de sus explicaciones señaló: “Yo me referí a los estudiados que gobernaron este país y en las mejores universidades. Porque para nadie es un secreto que la política tradicional nos ha dejado el odio, la exclusión y el racismo. Por eso no dije, pero no me refería ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni a los intelectuales”.

No se pierda: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?

Educación y participación académica en su propuesta

Durante sus declaraciones, Quilcué defendió el papel de la educación en el desarrollo nacional y destacó su relación con procesos educativos en comunidades indígenas. La aspirante recordó su participación en iniciativas de educación propia intercultural y señaló la importancia de articular conocimientos ancestrales con avances científicos y académicos.

En ese contexto, expresó: “Sabemos que nuestras raíces son tan importantes y es tan importante la ciencia, que no es nuestra, pero que contribuye a este desarrollo del país”.

La candidata también respondió a los cuestionamientos relacionados con su formación académica y afirmó que la experiencia política y comunitaria puede complementarse con el conocimiento profesional. “Si bien yo no tengo esa formación académica, no quiere decir que no tenga una formación política, real, del país, y que esto se complementa justamente con esa experiencia académica porque un gobierno no gobierna solo”, manifestó.

Asimismo, reiteró su respaldo al acceso a la educación superior y al fortalecimiento de las condiciones para estudiantes y docentes. “Los jóvenes tienen que avanzar en el estudio, el acceso a profesionalizarse, porque todo esto contribuye a ese desarrollo y a la paz del país”, afirmó.

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En materia de gobierno, Quilcué aseguró que los sectores académicos tendrán participación dentro de su proyecto político. “Un gobierno no gobierna solo y ese gobierno tendrá que estar acompañado de muchas personas, jóvenes, mujeres idóneas en la gobernanza de este país”, señaló.

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