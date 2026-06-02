Aída Quilcué responde a críticas por frase sobre universidades: “Fue malinterpretada”

Aída Quilcué, candidata a la Vicepresidencia de Colombia por la fórmula de Iván Cepeda, se pronunció sobre la controversia generada por una frase pronunciada durante un evento de campaña en Yopal, Casanare, en la que afirmó que algunas personas formadas en las “mejores universidades del país” habían “aprendido fue a robarse la plata del pueblo”. Tras las críticas surgidas desde sectores políticos y académicos, la dirigente indígena explicó en una entrevista con La FM que sus palabras estaban dirigidas a quienes han ejercido el poder político en el país y no a estudiantes, docentes o integrantes de la comunidad universitaria. Siga leyendo: “También los queremos ver”: exigen debate entre fórmulas vicepresidenciales

La polémica comenzó luego de que se difundiera un video de su intervención pública, lo que provocó reacciones de usuarios en redes sociales, dirigentes políticos y representantes del sector educativo. Algunos interpretaron sus declaraciones como una crítica generalizada hacia los egresados de instituciones de educación superior. Frente a esos cuestionamientos, Quilcué afirmó: “Fue malinterpretada y yo me referí a los estudiados que gobernaron este país y en las mejores universidades”. También precisó: “No me refería ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni a los intelectuales”. La candidata sostuvo que sus críticas estaban enfocadas en sectores de la política tradicional. En otra de sus explicaciones señaló: “Yo me referí a los estudiados que gobernaron este país y en las mejores universidades. Porque para nadie es un secreto que la política tradicional nos ha dejado el odio, la exclusión y el racismo. Por eso no dije, pero no me refería ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni a los intelectuales”.

Educación y participación académica en su propuesta