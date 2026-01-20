¿Estaría en riesgo la participación de Alemania en el Mundial de 2026 por amenaza de Trump a Groenlandia?

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA decidirán con total “autonomía” si boicotean o no el Mundial organizado en su mayor parte en Estados Unidos dentro de seis meses tras las amenazas de Donald Trump, indicó el gobierno alemán a la AFP.
El presidente estadounidense amenaza con apoderarse de Groenlandia y aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a ese plan. “Esta evaluación corresponde por tanto a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El gobierno federal acatará”, señaló la secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, en un comentario enviado por correo electrónico a la AFP.