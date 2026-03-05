¿Se disparó la compra de votos? Van $1.760 millones de pesos incautados y 20 capturas

Con la proximidad de las elecciones legislativas se habría disparado en Colombia la feria de compra de votos, y faltando apenas cuatro días para la jornada decisiva, las autoridades han detectado 14 supuestos intentos de repartir un total de $1.760 millones de pesos entre el electorado. Así lo denunciaron la Policía y el Ministerio de Defensa, al reportar que en estos hechos se han presentado 20 capturas, de las cuales los jueces dejaron en libertad a 15 sospechosos, cuatro están pendientes de que les definan la medida de aseguramiento y solo uno ha sido enviado a la cárcel. “Aunque queden en libertad, la investigación penal continúa”, aseveró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Los dineros han sido decomisados desde el pasado 28 de enero en Antioquia (3 casos), Meta (2), Valle (2), Santander, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Sucre, Chocó y Tolima. EL COLOMBIANO tuvo acceso al informe que detalla estos incidentes, caso por caso, para entender cómo los presuntos traficantes de votos están moviendo la plata.

Los políticos se defienden sobre compra de votos

El mayor decomiso conocido hasta ahora sucedió este miércoles en Córdoba, en la vía que va de Montería a Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio, donde fue registrada la camioneta de Misael Augusto Villarreal Jorge, exconcejal del municipio de Montelíbano por el partido de La U. Los agentes le encontraron $434.700.000 en efectivo, ocultos en un bolso deportivo, cuya procedencia no supo explicar, por lo que fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía por el supuesto delito de lavado de activos. Su arresto levantó polvareda en Montelíbano y salpicó a Ana Paola García Soto, aspirante al Senado por La U. En un comunicado se defendió afirmando que el exconcejal Villarreal “se ha destacado por ser un profesional transparente vinculado a una multinacional. La detención no tiene ninguna relación con mi campaña; no fue detenido en acciones proselitistas a mi favor ni en desarrollo de alguna actividad relacionada”. Otro de los hechos que agitó el tablero político fue el del pasado lunes en Hatonuevo, La Guajira. Allí fueron incautados $145 millones que eran transportados en una camioneta remolcada por una grúa. En el procedimiento fue detenido Luis Alfredo Acuña, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) e integrante del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

Los billetes estaban distribuidos en siete sobres de manila, marcados con los municipios de destino, nombres y teléfonos de los contactos. Además, había material de propaganda electoral del representante Daniel Restrepo, candidato al Senado por el partido Conservador. “Cuando no pueden debatir propuestas, fabrican sospechas. Insinuar un delito sin pruebas es irresponsable. Yo sigo en campaña con la frente en alto, honestidad y compromiso”, replicó Restrepo. Lacouture también se desmarcó, indicando que “no me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos”. Su escolta fue dejado en libertad por un juez de garantías, que consideró que hubo irregularidades en el procedimiento de captura.

Con las manos en la plata