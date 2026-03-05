x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Se disparó la compra de votos? Van $1.760 millones de pesos incautados y 20 capturas

La Policía ha interceptado en 10 departamentos a 14 vehículos que movían la plata. Jueces liberaron a 15 de 20 detenidos.

  • Jaime Lacouture, secretario de la Cámara, y Misael Villarreal, exconcejal capturado en córdoba. Foto: Colprensa- X Jacobo Solano
    Jaime Lacouture, secretario de la Cámara, y Misael Villarreal, exconcejal capturado en córdoba. Foto: Colprensa- X Jacobo Solano
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Con la proximidad de las elecciones legislativas se habría disparado en Colombia la feria de compra de votos, y faltando apenas cuatro días para la jornada decisiva, las autoridades han detectado 14 supuestos intentos de repartir un total de $1.760 millones de pesos entre el electorado.

Así lo denunciaron la Policía y el Ministerio de Defensa, al reportar que en estos hechos se han presentado 20 capturas, de las cuales los jueces dejaron en libertad a 15 sospechosos, cuatro están pendientes de que les definan la medida de aseguramiento y solo uno ha sido enviado a la cárcel.

Aunque queden en libertad, la investigación penal continúa”, aseveró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Los dineros han sido decomisados desde el pasado 28 de enero en Antioquia (3 casos), Meta (2), Valle (2), Santander, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Sucre, Chocó y Tolima. EL COLOMBIANO tuvo acceso al informe que detalla estos incidentes, caso por caso, para entender cómo los presuntos traficantes de votos están moviendo la plata.

Los políticos se defienden sobre compra de votos

El mayor decomiso conocido hasta ahora sucedió este miércoles en Córdoba, en la vía que va de Montería a Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio, donde fue registrada la camioneta de Misael Augusto Villarreal Jorge, exconcejal del municipio de Montelíbano por el partido de La U.

Los agentes le encontraron $434.700.000 en efectivo, ocultos en un bolso deportivo, cuya procedencia no supo explicar, por lo que fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía por el supuesto delito de lavado de activos.

Su arresto levantó polvareda en Montelíbano y salpicó a Ana Paola García Soto, aspirante al Senado por La U. En un comunicado se defendió afirmando que el exconcejal Villarreal “se ha destacado por ser un profesional transparente vinculado a una multinacional. La detención no tiene ninguna relación con mi campaña; no fue detenido en acciones proselitistas a mi favor ni en desarrollo de alguna actividad relacionada”.

Otro de los hechos que agitó el tablero político fue el del pasado lunes en Hatonuevo, La Guajira. Allí fueron incautados $145 millones que eran transportados en una camioneta remolcada por una grúa.

En el procedimiento fue detenido Luis Alfredo Acuña, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) e integrante del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

Los billetes estaban distribuidos en siete sobres de manila, marcados con los municipios de destino, nombres y teléfonos de los contactos. Además, había material de propaganda electoral del representante Daniel Restrepo, candidato al Senado por el partido Conservador.

Cuando no pueden debatir propuestas, fabrican sospechas. Insinuar un delito sin pruebas es irresponsable. Yo sigo en campaña con la frente en alto, honestidad y compromiso”, replicó Restrepo. Lacouture también se desmarcó, indicando que “no me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos”.

Su escolta fue dejado en libertad por un juez de garantías, que consideró que hubo irregularidades en el procedimiento de captura.

InfogrÃ¡fico
¿Se disparó la compra de votos? Van $1.760 millones de pesos incautados y 20 capturas

Con las manos en la plata

La plata sospechosa no solo se ha transportado en camionetas. Según el documento oficial conocido por este diario, el 28 de febrero, en el municipio de Mapiripán (Meta), detuvieron a tres personas en una lancha con $100 millones. A dos les dieron la libertad y uno quedó tras las rejas.

El 28 de enero en el municipio antioqueño de La Pintada interceptaron a dos hombres en una motocicleta con $212’000.000. En la audiencia también obtuvieron el beneficio de la libertad.

El 20 de febrero en Puerto Triunfo, Antioquia, sorprendieron a tres ciudadanos con $243.500.000 escondidos en fajas corporales; pese a esto, quedaron libres.

Lea también: Campaña de sobrino de Euclides Torres estaría comprando votos en Atlántico: “que reciban su bonificación”

El 4 de marzo sucedió otro episodio insólito en el aeropuerto internacional Camilo Daza, de Cúcuta. “Se realiza la captura de una persona a quien se le hallaron en su bolso $26’900.000, 3.037 stickers de propaganda política y cinco folios con listados de nombres y apellidos”, dice el informe. El sospechoso está en proceso de audiencia actualmente.

El caso más reciente se presentó en la tarde del miércoles en el municipio de Espinal (Tolima), en la vía Ibagué - Girardot, a la altura del peaje de Gualanday.

Dentro de un bolso, en la maleta de una camioneta, los policías encontraron $71.460.000 empacados en varios fajos, con 2.000 stickers y 1.802 tarjetones “con propaganda política relacionada con una candidata a la Cámara de Representantes, lo que encendió las alertas de nuestros uniformados”, comentó el general William Rincón, director de la Policía, aunque reservando la identidad de la funcionaria.

Y agregó que “el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que investigan si el dinero podría estar relacionado con posibles delitos electorales, entre ellos la compra de votos”.

La Policía informó que tiene 14 macroprocesos en curso y 272 territorios priorizados. Las pesquisas están a cargo de 120 investigadores de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y 12 despachos de la Dirección de Fiscalías contra la Corrupción.

Lea también: Guía clave para listas al Senado: mezclados, peleados y politiqueros

Las denuncias ciudadanas se están recibiendo, con reserva de identidad, en la Línea 157. El Gobierno Nacional dispuso de una recompensa de hasta $50 millones por información que ayude a contrarrestar estos delitos.

Temas recomendados

Policía
Judicial
Registraduría Nacional del Estado Civil
Robo
Compra de votos
Fraude electoral
Elecciones 2026
crimen
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida