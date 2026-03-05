¿Se disparó la compra de votos? Van $1.760 millones de pesos incautados y 20 capturas

Con la proximidad de las elecciones legislativas se habría disparado en Colombia la feria de compra de votos, y faltando apenas cuatro días para la jornada decisiva, las autoridades han detectado 14 supuestos intentos de repartir un total de $1.760 millones de pesos entre el electorado.
Así lo denunciaron la Policía y el Ministerio de Defensa, al reportar que en estos hechos se han presentado 20 capturas, de las cuales los jueces dejaron en libertad a 15 sospechosos, cuatro están pendientes de que les definan la medida de aseguramiento y solo uno ha sido enviado a la cárcel.
“Aunque queden en libertad, la investigación penal continúa”, aseveró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Los dineros han sido decomisados desde el pasado 28 de enero en Antioquia (3 casos), Meta (2), Valle (2), Santander, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Sucre, Chocó y Tolima. EL COLOMBIANO tuvo acceso al informe que detalla estos incidentes, caso por caso, para entender cómo los presuntos traficantes de votos están moviendo la plata.