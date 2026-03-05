Violencia contra candidatos pone en duda “blindaje” electoral que promete el Gobierno

Dos nuevos atentados contra candidatos al Congreso y el homicidio de un familiar de uno de ellos, pusieron en duda el tan anunciado “blindaje” que las autoridades vienen promoviendo sobre las elecciones legislativas del fin de semana.
El primer incidente fue denunciado por la abogada María Bolívar Maury, aspirante a la Cámara por el Atlántico.
“Ayer en la noche (el miércoles) sufrí un atentado contra mi vida. En la carretera, el miedo tocó mi puerta de la forma más violenta. Una moto interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz, de silenciar una vida”, dijo la candidata del Partido ASI en una grabación.
Dos proyectiles impactaron la ventanilla blindada de la parte trasera izquierda y uno más fue detenido por el vidrio del piloto.