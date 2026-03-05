Consejo de Estado ratificó la nulidad de elección del ruso Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

La era de Mikhail Krasnov en la Alcaldía de Tunja pudo haber llegado a su fin de manera definitiva. La Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó este jueves 5 de marzo la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, emitida el pasado 27 de febrero de 2025, que declaró la nulidad de su elección para el periodo 2024-2027.
Esta decisión, de cierre administrativo, confirmó que el mandatario de origen ruso y ucraniano se encontraba ya inhabilitado al momento de su postulación para la Alcaldía de Tunja, debido a que un año antes de su elección firmó un contrato público con una entidad.