x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estados Unidos amenaza con actuar militarmente en solitario contra el “narcoterrorismo” en Latinoamérica

El anuncio se hizo desde la sede del Comando Sur en Florida con presencia de algunos mandatarios aliados. Esto fue lo que dijo el secretario de guerra.

  • Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., lanzó advertencia a los carteles de la región. Foto: Getty Images
    Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., lanzó advertencia a los carteles de la región. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una advertencia directa a los gobiernos de Latinoamérica al declarar que Washington está preparado para lanzar una “ofensiva” militar en solitario contra los carteles de la droga.

La advertencia la lanzó durante el discurso inaugural de la conferencia ‘Américas contra los carteles’, celebrada en la sede del Comando Sur (Southcom) en Florida. Allí, Hegseth instó a los países de la región a intensificar el combate contra los grupos que calificó como “narcoterroristas”.

Lea también: Trump advierte que ahora EE. UU. empezará a “atacar por tierra” a carteles del narcotráfico

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario”, afirmó el funcionario, aunque matizó que la preferencia desde la Casa Blanca es actuar de manera conjunta con sus vecinos y aliados.

Hegseth justificó estas medidas extremas señalando que más de un millón de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo y otras drogas en años recientes, y denunció que la industria del tráfico humano ha crecido un 2.000 %.

Por su parte, el comandante del Southcom, Francis Donovan, reforzó el mensaje de advertencia: “Somos su socio principal..., pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar”.

Esta advertencia parece no ser sólo un discurso, pues la administración Trump ya ha ejecutado la operación Lanza del sur en donde las fuerzas estadounidenses han bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, dejando un saldo de al menos 150 muertos. Además, recientemente se llevó a cabo la primera operación militar conjunta con Ecuador contra organizaciones criminales.

A la conferencia asistieron representantes de casi 20 naciones, entre ellas Argentina, El Salvador, Ecuador y Honduras. No obstante, destacaron las ausencias de países clave como México, Colombia, Brasil y Venezuela, cuyos gobiernos no estuvieron representados en el encuentro de seguridad.

Esta conferencia se da previo al recibimiento que Donald Trump le dará a los mandatarios de los países alineados en una cumbre regional en Miami el próximo 7 de marzo.

Siga leyendo: La guerra de Donald Trump contra las drogas va en serio, ¿qué sigue?

Temas recomendados

Narcotráfico
Internacional
Drogas
Lucha contra las drogas
Comando Sur
Latinoamérica
Estados Unidos
Donald Trump
Pete Hegseth
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida