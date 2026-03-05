Estados Unidos amenaza con actuar militarmente en solitario contra el “narcoterrorismo” en Latinoamérica

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una advertencia directa a los gobiernos de Latinoamérica al declarar que Washington está preparado para lanzar una “ofensiva” militar en solitario contra los carteles de la droga.

La advertencia la lanzó durante el discurso inaugural de la conferencia ‘Américas contra los carteles’, celebrada en la sede del Comando Sur (Southcom) en Florida. Allí, Hegseth instó a los países de la región a intensificar el combate contra los grupos que calificó como “narcoterroristas”.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario”, afirmó el funcionario, aunque matizó que la preferencia desde la Casa Blanca es actuar de manera conjunta con sus vecinos y aliados.