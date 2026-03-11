Ordenan captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por escándalo de corrupción en la UNGRD

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema decidió acusar este miércoles por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un exparlamentario por el caso de corrupción de la UNGRD y ordenó cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los recién reelegidos congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique. La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera. Entérese: Así lideraron los exministros de Petro, Bonilla y Velasco, la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar. La Sala de Primera Instancia, además, se pronunció en el proceso contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad afrontando el caso.

Para la Corte Suprema, en los encuentros documentados, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función. En ese sentido, la Sala concluyó que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio. Una vez quede ejecutoriada, la decisión será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia. Sobre una posible compulsa de copias a dos de los congresistas investigados, que serían en este caso Wadith Manzur y Karen Manrique, y un tercero mencionado en el expediente, fuentes de la Corte Suprema le dijeron a EL COLOMBIANO que el alto tribunal todavía no toma una decisión en este sentido.

Esta es la matriz de colaboración que entregó Olmedo López a la Fiscalía: Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, cabezas del caso UNGRD. Foto: Cortesía

La decisión judicial de este miércoles se conoce a menos de una semana del reinicio de sesiones legislativas correspondientes al último año del Congreso elegido en 2022. La Corte notificará al Congreso de la decisión para que los investigados sean suspendidos del ejercicio de sus cargos. Wadith Manzur, el pasado domingo 8 de marzo, fue elegido como senador con una de las mayores votaciones, con 125.000 sufragios obtenidos por el Partido Conservador. Entérese: Del descrédito al tarjetón: estos son los cuestionados que buscan llegar al Congreso Manzur llegó a la Cámara de Representantes en 2018 con 71.550 votos y fue reelegido en 2022. Durante su paso por esa corporación, integró la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos y de Hacienda. En 2023 también hizo parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), instancia en la que —según las investigaciones judiciales— se habría gestado uno de los capítulos del escándalo por el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, Karen Manrique, con 5.640 votos, fue reeligida como representante por la curul de paz en el Arauca. Lea más: ¿Cómo hacen para repetir curul 7 investigados por corrupción?

Los señalamientos contra Wadith Manzur y Karen Manrique

El 12 de junio de 2024, en interrogatorio ante la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de Gestión del Riesgo, Olmedo López, mencionó por primera vez a Karen Manrique, representante a la Cámara, y a Wadith Manzur, del Partido Conservador. La fiscal le preguntó: “¿Qué congresista era el delegado para hablar con los demás?”. Olmedo López explicó que Karen Manrique fue mencionada en el contexto de la negociación con el ministro Luis Fernando Velasco, hoy preso por el caso, como enlace entre el Gobierno y el Congreso para decisiones relacionadas con la gestión del Riesgo.

La negociación, en sus palabras, se realizaba directamente en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances. En una reunión con Velasco surgió la necesidad de reemplazar a Manrique como enlace. Ella habría sugerido un nombre, pero fue interrumpida, y se decidió que Wadith Manzur, a quien la Corte Suprema ordenó enviarlo a prisión este miércoles, asumiera el rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ambos presos por el caso. Tras ello, Olmedo López contactó a Sneyder Pinilla, subdirector, mediante videollamada desde el despacho del ministro el 15 de diciembre de 2023 a las 8:42 a. m., para ponerlo al tanto de la reunión, los participantes y las instrucciones impartidas, integrándolo virtualmente sin interrumpir la sesión dirigida por Bonilla, con la asistencia de Benavides y Olmedo López.

Al concluir la videollamada con Sneyder Pinilla, María Alejandra Benavides le confirmó que los contratos ya estaban definidos y que involucraban a los dos representantes a la Cámara. Los proyectos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar, con un valor aproximado de 92.000 millones de pesos. Olmedo López le explicó a la fiscal María Cristina Patiño que, para dejar evidencia, registró su comunicación con Pinilla mediante WhatsApp. Indicó que antes de retirarse de la reunión en el Ministerio, solicitó a Benavides que no lo llamara directamente, ni a él ni a Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre hoy indagado en el caso, y que se mantuviera la comunicación únicamente entre ella y Pinilla. Puede leer: La economía crece 2,6%, pero el bolsillo no mejora: por qué el PIB sube y la billetera no lo siente Agregó que estaba dispuesto a acudir nuevamente al Ministerio de Hacienda y recibir órdenes directamente del ministro si era necesario, pero mientras tanto, la gestión de cambios debía manejarla Benavides con Pinilla. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo dijo en el interrogatorio que después de eso recibió mensajes donde le pedían un espacio con la representante Karen Manrique para que la atendiera con comunidades de Arauca. López dejó constancia de un mensaje enviado por ella: “Me escribe Karen Manrique, la representante a la Cámara, y me dice ‘doctor OLMEDO, buenos días, qué pena la molestia, si por favor nos regala un espacio en su agenda con las comunidades de la mesa de concertación del año pasado y me hace una llamada’”. En contexto: Ricardo Roa será imputado este miércoles por lío en la compra de lujoso apartamento

