Tristeza en el fútbol tras muerte a disparos del “Pelé” palestino Suleiman Al-Obeid

Según la Asociación Palestina de Fútbol, con el fallecimiento de Suleiman, ya son 321 los miembros de la asociación de ese balompié que han fallecido en medio del conflicto.

  • Suleiman Al-Obeid anotó más de 100 goles en su carrera deportiva. FOTO X-@humanite_fr
    Suleiman Al-Obeid anotó más de 100 goles en su carrera deportiva. FOTO X-@humanite_fr
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

La Asociación Palestina de Fútbol anunció la muerte de la exestrella del fútbol palestino Suleiman Al-Obeid, tras disparos israelíes durante una distribución de ayuda en el sur de la Franja de Gaza.

El jugador, originario de Ciudad de Gaza, tenía 41 años, estaba casado y era padre de cinco hijos, según la misma fuente.

Lea: ¿Petro puede prohibir las exportaciones de carbón a Israel y detener los barcos que intenten hacerlo?

“El exjugador nacional y estrella del Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, ha muerto tras disparos de la ocupación israelí hacia personas que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza el miércoles”, indicó la asociación en su página web.

Apodado “La Gacela”, “La Perla Negra” o incluso “El Pelé del Fútbol Palestino”, inició su carrera en su club local, el Khadamat Al-Shati.

Su talento impresionante y su velocidad sobre el césped le hizo acceder a la selección nacional, con la que disputó 24 partidos internacionales.

Con más de 100 goles anotados a lo largo de su larga carrera, era considerado una estrella del fútbol palestino.

Según la asociación, su muerte aumenta a 321 el número de miembros de la asociación de fútbol - entre jugadores, entrenadores, árbitros, administradores y miembros del consejo de administración - que han perdido la vida desde la guerra iniciada por un sangriento ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las represalias israelíes han dejado 61.258 fallecidos en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos civiles, según datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU.

Del lado israelí, el ataque de Hamás causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP realizado a partir de datos oficiales.

