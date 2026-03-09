GeoPark se quita de la puja y no comprará los activos de Frontera en Colombia

La compañía GeoPark decidió no aumentar su oferta para adquirir activos de exploración y producción (E&P) de Frontera Energy en Colombia.
Tras una evaluación detallada, el directorio de la empresa, a la que llegó hace poco el Grupo Gilinski, concluyó que elevar la oferta no sería consistente con su marco disciplinado de asignación de capital ni con su estrategia de maximización de valor a largo plazo.
Según la compañía, bajo la valoración revisada de la operación, el escenario base de la transacción podría deteriorar las expectativas de retorno del portafolio, reducir la resiliencia ante escenarios de precios más bajos del petróleo y resultar menos atractivo frente a otras oportunidades de inversión dentro de su cartera actual y proyectos emergentes.