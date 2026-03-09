x

Video | Tremendo susto vivieron integrantes del Circo Hermanos Gasca por fuerte tormenta en Huila

Uno de los propietarios evidenció la magnitud del vendaval, que dejó estragos en varias carpas y en los vehículos estacionados alrededor. Por fortuna, ningún integrante resultó lesionado tras la lluvia.

  • El Circo Hermanos Gasca casi se cae debido a una fuerte tormenta en el departamento del Huila. FOTOS: Capturas de video
    El Circo Hermanos Gasca casi se cae debido a una fuerte tormenta en el departamento del Huila. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los integrantes del famoso Circo Hermanos Gasca vivieron momentos de terror en Neiva, Huila, luego de que un vendaval impactara en una de sus carpas y causara varias afectaciones en sus instalaciones.

A través de un video publicado en las redes de Juan Cebolla Gasca, se puede apreciar la magnitud de los daños tras las intensas lluvias registradas el domingo 8 de marzo.

Lea también: La Chilindrina se cayó en pleno teatro y alarmó por su estado de salud, ¿qué le pasó?

Con asombro, el copropietario del circo, que cuenta con más de 30 años de presentaciones en Colombia, evidenció los estragos que dejaron las precipitaciones prolongadas. “Dios está con nosotros”, escribió en el material audiovisual.

“Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta (...) Estamos en Neiva, a media hora de la función, y miren esto. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por mi casa, por mi circo. Se dañaron los carros, pero bueno, eso es material y gracias a Dios estamos bien”, relató Juan Cebolla mientras mostraba los daños.

Entérese: Medellín y Bogotá están entre los 50 mejores destinos de vida nocturna del mundo, según Travel & Tour World

El copropietario destacó la labor del personal de logística, que tras la lluvia se dedicó a levantar las carpas averiadas. “Si este circo está bien parado es gracias al trabajo de estos señores (el equipo de logística), porque si no fuera así, creo que no lo estaríamos contando. ¡Bien, muchachos!”, aseveró.

@juancebollatok

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS

♬ sonido original - Juan Cebolla Gasca

El Circo Hermanos Gasca es uno de los más emblemáticos en el país porque ha recorrido varias regiones llevando espectáculo a familias que buscan un poco de diversión en sus vidas.

Se dice que este circo fue creado en 1938, en México, pero llegaron a Colombia hace más de 30 años para actuar en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, así como su más reciente presentación en Neiva, Huila.

Siga leyendo: Britney Spears fue arrestada y trasladada a un hospital en Estados Unidos, ¿qué ocurrió?

Utilidad para la vida