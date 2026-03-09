Cristales de memoria, la tecnología que podría guardar información durante miles de años

Kazansky, hoy profesor de optoelectrónica en la Universidad de Southampton, Reino Unido, participaba en experimentos con láseres ultrarrápidos de femtosegundos. Estos dispositivos emiten pulsos de luz extremadamente breves y permiten modificar materiales a escalas microscópicas. Los científicos japoneses los utilizaban para escribir patrones dentro de vidrio de sílice, un material transparente conocido por su resistencia y estabilidad.

En 1999, durante una visita al laboratorio de optoelectrónica de la Universidad de Kioto , el investigador Peter Kazansky observó un fenómeno físico que con el tiempo podría ayudar a resolver uno de los mayores desafíos de la era digital: cómo almacenar la enorme cantidad de datos que produce la humanidad.

Durante las pruebas, los investigadores notaron algo extraño. La luz que atravesaba el vidrio tratado con láser se dispersaba de una manera inesperada. En condiciones normales, la luz blanca se dispersa al chocar con partículas diminutas en un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh, el mismo efecto que explica por qué el cielo se ve azul. Sin embargo, en este caso el comportamiento de la luz parecía distinto.

La explicación apareció después. Los pulsos del láser estaban generando diminutas “microexplosiones” dentro del vidrio que creaban nanostructuras invisibles. Estas estructuras alteraban la forma en que la luz se propagaba a través del material. Cada una de ellas es miles de veces más pequeña que el grosor de un cabello humano.

Ese descubrimiento reveló la posibilidad de utilizar el vidrio como soporte para almacenar información digital.

El interés por nuevas formas de almacenamiento se ha vuelto urgente. En la era de internet, la inteligencia artificial y los dispositivos conectados, el volumen global de datos crece de forma exponencial. Según la firma de análisis IDC, para 2028 se producirán cerca de 394 zettabytes de datos al año. Un zettabyte equivale a un billón de gigabytes.

Hoy esa información se guarda principalmente en centros de datos repletos de servidores. Estas instalaciones consumen enormes cantidades de electricidad tanto para operar como para mantener sistemas de refrigeración que eviten el sobrecalentamiento de los equipos.

Además, la mayoría de los datos del mundo (hasta un 80 %) son “datos fríos”, es decir, archivos que rara vez se consultan, como registros financieros, copias de seguridad o información archivada.

La tecnología propuesta por Kazansky busca una alternativa más eficiente. Su método consiste en grabar información dentro de vidrio utilizando láseres ultrarrápidos. Los datos se codifican mediante pequeñas estructuras tridimensionales llamadas vóxeles, cuya orientación e intensidad permiten almacenar información en cinco dimensiones.

Gracias a este sistema, un disco de vidrio de apenas cinco pulgadas podría contener hasta 360 terabytes de datos. Además, el material es extremadamente resistente, por lo que los llamados “cristales de memoria” podrían conservar información durante miles de años sin necesidad de energía constante para mantenerla.

Kazansky fundó en 2024 la empresa SPhotonix para desarrollar esta tecnología y probar sus primeros prototipos en centros de datos. Aunque todavía enfrenta desafíos técnicos y de adopción, el investigador cree que el almacenamiento en vidrio podría convertirse en una solución clave para preservar la creciente memoria digital del mundo.