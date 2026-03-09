Cristales de memoria, la tecnología que podría guardar información durante miles de años

En 1999, durante una visita al laboratorio de optoelectrónica de la Universidad de Kioto, el investigador Peter Kazansky observó un fenómeno físico que con el tiempo podría ayudar a resolver uno de los mayores desafíos de la era digital: cómo almacenar la enorme cantidad de datos que produce la humanidad.
Kazansky, hoy profesor de optoelectrónica en la Universidad de Southampton, Reino Unido, participaba en experimentos con láseres ultrarrápidos de femtosegundos. Estos dispositivos emiten pulsos de luz extremadamente breves y permiten modificar materiales a escalas microscópicas. Los científicos japoneses los utilizaban para escribir patrones dentro de vidrio de sílice, un material transparente conocido por su resistencia y estabilidad.