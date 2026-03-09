Donald Trump aseguró que la guerra en Irán está “prácticamente terminada”

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, dijo este lunes 9 de marzo al canal CBS que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.
El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente, asegurando que todo resultó siendo una “corta excursión”.