Donald Trump aseguró que la guerra en Irán está “prácticamente terminada”

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, dijo este lunes 9 de marzo al canal CBS que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”. Le puede interesar: ¿Y Petro? La cumbre de Trump tuvo presidentes... menos el de Colombia y otros secretos en De Buena Fuente El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente, asegurando que todo resultó siendo una “corta excursión”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty

“Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de algunas personas. Y creo que verán que va a ser una corta excursión”, dijo Trump ante un grupo de republicanos en su club de golf en Doral, Florida. “Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción”, sostuvo. Sin embargo, insistió en que seguirán en la ofensiva “hasta que el enemigo esté total y decisivamente derrotado”.

“Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”, añadió. En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones similares de los daños de batalla causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero. “Ya hemos ganado de muchas maneras, pero no hemos ganado lo suficiente”, dijo Trump, que apeló a una “victoria definitiva” contra Irán.

Sus comentarios se produjeron a pesar de que el Pentágono afirmó este lunes que Estados Unidos “apenas ha empezado a luchar”. Cuando le preguntaron si creía que la guerra podría terminar pronto, Trump dijo a CBS: “El final solo lo tengo claro yo, nadie más”. Trump también amenazó a Irán si intentaba cerrar el estrecho de Ormuz, la vía marítima donde el tránsito de petroleros se ha prácticamente detenido, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo.

Algunos de los destrozos en Irán. FOTO: AFP

Trump explicó que estaba “pensando en tomar el control” de esa zona. El presidente estadounidense, sin embargo, tuvo pocas palabras para el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elegido para reemplazar a su padre asesinado, Ali Jamenei. “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto”, dijo Trump, quien añadió que había pensado en otra persona para dirigir Irán. Trump explicó en otra entrevista con el New York Post que no estaba “contento” con el nombramiento de Mojtaba Jamenei.

Mojtaba Jamenei es el nuevo ayatolá. FOTO: Cortesía redes sociales