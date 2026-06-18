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Real Madrid fichó al francés Ibrahima Konaté hasta 2030

El francés se une al portugués Bernardo Silva y a Marc Cucurella, quienes fueron anunciados también como nuevas caras del club merengue.

  • El defensa francés Ibrahima Konaté es nuevo jugador del Real Madrid, firmó hasta 2030 y se reunirá con su compañero de selección Kyliam Mbappé. FOTO TOMADA X@realmadrid
    El defensa francés Ibrahima Konaté es nuevo jugador del Real Madrid, firmó hasta 2030 y se reunirá con su compañero de selección Kyliam Mbappé. FOTO TOMADA X@realmadrid
Agencia AFP
hace 38 minutos
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El Real Madrid anunció el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté, libre desde su salida del Liverpool a final de temporada y que firma con el club español hasta 2030.

Konaté, de 27 años, es el tercer refuerzo oficial del Real Madrid, tras el portugués Bernardo Silva y el lateral español Marc Cucurella, todos ellos representando a sus respectivas selecciones en el Mundial de Norteamérica.

También le puede interesar: Bombazo en España: el Real Madrid fichó a Marc Cucurella, quien debutó en el Barcelona

Se suma además la contratación del portugués José Mourinho como entrenador, movimientos que buscan poner fin a dos años sin títulos.

Konaté vestirá así la cuarta elástica de su carrera profesional, tras haber jugado en Sochaux, RB Leipzig y Liverpool las últimas cinco temporadas.

Tras llegar a Anfield en 2021, Konaté jugó 183 partidos con los Reds, ganando bajo las órdenes del alemán Jürgen Klopp la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra en su primera temporada pero cayendo derrotado en la final de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El francés también se convirtió en campeón de la Premier League en 2025, ya con el neerlandés Arne Slot en el banquillo, antes de una última temporada como jugador Red Complicado y en la que el Liverpool aseguró en la última jornada su clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Konaté, 28 veces internacional con Francia, es uno de los 26 jugadores convocados por el seleccionador Didier Deschamps para disputar el Mundial de Norteamérica, aunque no participó en el debut de los Bleus contra Senegal (victoria 3-1).

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El Real Madrid tiene grandes retos para la próxima temporada, ya que en la que acaba de finalizar no pudo alzar ningún título y los seguidores del cuadro merengue exigen buenos resultados.

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