¿No hay vacantes en el fútbol? Técnicos de primer nivel sin equipo escuchan ofertas

El sello en un equipo de fútbol solo lo puede impregnar el director técnico. Muchos clubes, como el F.C. Barcelona, cambiaron su idea de juego gracias a un entrenador; en el caso del club culé, fue el difunto Johan Cruyff en la década de 1990. Después de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, el fútbol continúa y estamos a días del arranque de las ligas de élite en Europa. Más de 25 técnicos capaces de asumir las riendas de los banquillos más pesados del balompié internacional se encuentran sin equipo. Aquí presentamos a los mejores entrenadores de la agencia libre.

Próceres del fútbol lírico

Si del buen trato y el uso de la posesión en el fútbol hablamos, no se puede dejar afuera de la conversación al máximo exponente de este estilo: Josep “Pep” Guardiola. El catalán de 55 años, múltiple campeón con Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, dejó el puesto en este último club tras conseguir 20 títulos con los Sky Blues. Pep, que enamoró con su estilo, está en la agencia libre. Estuvo negociando con la selección de Italia, pero no llegó a un acuerdo económico. Uno de los alumnos más aplicados de Pep Guardiola es, sin duda, Xavi Hernández. El excapitán del Barcelona dirigió al club culé hasta 2024, año en el que dejó el cargo tras registrar un 70 % de efectividad con los blaugranas. Desde entonces no dirige, pero su idea de fútbol es clara: control total a través de la pelota. Conozca: Gianni Infantino, la cronología vivida por el presidente de Fifa, de tocar el cielo a su momento más bajo en solo dos semanas Otro hombre que pasó y ganó títulos en el Barça fue Ernesto Valverde. El vasco dirigió hasta este año al Athletic Club de Bilbao. Su estilo es muy español: buen manejo de balón y eficacia en ataque. Dos hombres del estilo neerlandés que revolucionó el fútbol gracias a Cruyff y que son constantes en el banquillo de Países Bajos también están disponibles. Louis van Gaal tiene 74 años y parece estar más afuera que adentro del fútbol; no obstante, una buena oferta podría cambiar eso. Ronald Koeman, por su parte, ya no está en la selección nacional y seguramente no dirigirá pronto por acompañar a su esposa, quien se encuentra enferma. Thiago Motta es seguramente el entrenador italiano con más amor por la posesión. Durante su etapa al frente del Bologna, clasificó a los rossoblù a la Champions League. Motta quedó sin equipo tras salir de la Juventus en 2025.

Salieron de selecciones

Como seleccionador, Didier Deschamps ya está en el olimpo de Francia. Ahora, tras ser cuarto del Mundial con Les Bleus, el francés es agente libre, aunque todo indica que se tomará un descanso. Cuando dirigió al Olympique de Marsella hasta 2012, Didier dominó en la Ligue 1. Gareth Southgate es otro personaje al que se recuerda más como técnico de selección que en clubes. El anterior estratega de Inglaterra puede volver al ruedo, pues algunos clubes de la Premier League lo han tentado en el pasado. Con Roberto “Bob” Martínez, la palabra proceso es clave. Lo más seguro es que el entrenador de Portugal en la Copa del Mundo llegue a otra selección. Julian Nagelsmann, quien sorprendió con su estilo ofensivo e innovador en el Hoffenheim y el Bayern Múnich, fracasó con la selección de Alemania. El teutón interesa a muchos clubes de élite, principalmente de la Bundesliga o del fútbol inglés. Lea también: Video | Así fue el golazo del neozelandés Tim Payne en su estreno en Paraguay

Pragmáticos también los hay

Tan solo una temporada bastó para que se desfigurara la imagen de Arne Slot en el Liverpool. El neerlandés ganó la Premier League 2024/25 con los Reds; sin embargo, la salida de Luis Díaz y Darwin Núñez, más el fallecimiento de Diogo Jota, afectaron mucho el ataque, que es el fuerte en los equipos de este estratega. Slot está libre, aunque negocia una posible llegada a Países Bajos. La Serie A (primera división de Italia) es sinónimo de Antonio Conte. El entrenador tano quedó desempleado tras su paso por el Napoli, donde ganó el Scudetto en 2025. Interesa en clubes de su país. Después de su breve reemplazo en la Juventus, el croata Igor Tudor quiere volver a liderar un proyecto. Tudor es un técnico que se acopla a sus plantillas. En conversación con este medio, Carlos Navarrete, DT antioqueño, hizo mención a esta ideología: “La inteligencia del entrenador está en sacar provecho a los futbolistas”, afirmó. Con 50 años y formación en el fútbol inglés y francés como entrenador, el exfutbolista Patrick Vieira quedó sin club tras su experiencia con el Genoa italiano, al cual salvó del descenso. El galo se caracteriza por armar equipos fuertes en marca y con buena técnica al momento de tener el esférico. Entérese: El Real Madrid aplaude la “buena noticia” de la retirada del plan comercial de la FIFA

Ganadores sudamericanos

De la escuela de River Plate hay cuatro entrenadores disponibles y dos de ellos ganaron la Copa Libertadores con el conjunto millonario. El primero es Ramón Díaz, con sus últimas experiencias en el fútbol de Brasil con Vasco da Gama y Cruzeiro. “El Pelado” suena para volver al club albirrojo tras el mal rendimiento del equipo con Eduardo “Chacho” Coudet.

Marcelo “Muñeco” Gallardo es apetecido por clubes de todo el mundo, desde Europa hasta Arabia, pero todo parece indicar que no volverá pronto a dirigir. El otro director técnico proveniente del “Millo” es Javier Mascherano, quien dirigió al Inter de Miami y no suena para ningún banquillo por el momento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sebastián Beccacece y Marcelo Bielsa, dos entrenadores argentinos que gustan del fútbol disciplinado, están libres después de tener una Copa del Mundo por debajo de las expectativas con Ecuador y Uruguay, respectivamente. Por el lado de los brasileños, dos hombres que se coronaron en el máximo torneo de clubes de América están sin club: Tite y Renato Gaúcho, dos ganadores por naturaleza que son opción para equipos del Brasileirão y otros clubes de Sudamérica. Continúe leyendo: La mano de Lucas González ya se nota: así cambió el juego de Atlético Nacional

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