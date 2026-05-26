Nicolás Nohra hará historia como el primer colombiano en tocar en A Summer Story de España

El nombre de Nicolás Nohra comenzará a sonar este verano entre los gigantes de la música electrónica mundial. El DJ bogotano de 34 años se convertirá en el primer colombiano en la historia en presentarse en el festival A Summer Story, uno de los eventos más importantes del género en Europa y que este año reunirá a artistas de talla mundial como David Guetta, Armin van Buuren y Nicky Romero.
La participación del colombiano en el festival, que se realizará el 19 y 20 de junio en Madrid, marca un hito para la escena electrónica nacional. No solo por tratarse de una de las vitrinas más importantes del verano europeo, sino porque es la primera vez que un artista colombiano logra ingresar al cartel oficial del evento en sus diez años de historia.
Detrás de ese logro hay una historia construida entre viajes, escenarios internacionales y una propuesta musical que mezcla sonidos melódicos, afro house e influencias árabes, herencia de sus raíces libanesas.