No caiga en estas noticias falsas y montajes hechos con IA que asocian a candidatos con grupos armados

En medio del peor pico de violencia en una década, la desinformación relacionada con grupos armados encuentra terreno fértil en la campaña presidencial de Colombia, que escogerá entre la continuidad de los diálogos de paz o la mano dura para doblegar a los criminales.
Contenidos falsos de los candidatos asociados a narcos, paramilitares y guerrilleros se viralizan en redes sociales de cara a los comicios del 31 de mayo para elegir al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro.
Mientras el aspirante Iván Cepeda propone insistir en la “paz total”, la política del mandatario de negociar el desarme de los grupos criminales; los opositores de derecha Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia prometen militarización y megacárceles.
Usuarios en redes sociales tergiversan las posiciones de los candidatos con contenidos que intentan asociarlos con actividades ilegales en el país que más produce cocaína del mundo.
Los colombianos son “más sensibles” ante el conflicto y “eso es útil para las personas que desinforman”, explica Camilo Rincón, experto en psicología política de la Universidad de La Sabana.
A esto se suma un ingrediente adicional. A diferencia de otros países en Latinoamérica con presencia de organizaciones ilegales, en Colombia los grupos armados históricamente han intervenido en política y hoy usan las redes sociales: tienen páginas web, grupos de Whastapp y TikTok.