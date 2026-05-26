No caiga en estas noticias falsas y montajes hechos con IA que asocian a candidatos con grupos armados

En medio del peor pico de violencia en una década, la desinformación relacionada con grupos armados encuentra terreno fértil en la campaña presidencial de Colombia, que escogerá entre la continuidad de los diálogos de paz o la mano dura para doblegar a los criminales. Contenidos falsos de los candidatos asociados a narcos, paramilitares y guerrilleros se viralizan en redes sociales de cara a los comicios del 31 de mayo para elegir al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro. Mientras el aspirante Iván Cepeda propone insistir en la “paz total”, la política del mandatario de negociar el desarme de los grupos criminales; los opositores de derecha Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia prometen militarización y megacárceles. Usuarios en redes sociales tergiversan las posiciones de los candidatos con contenidos que intentan asociarlos con actividades ilegales en el país que más produce cocaína del mundo. Los colombianos son “más sensibles” ante el conflicto y “eso es útil para las personas que desinforman”, explica Camilo Rincón, experto en psicología política de la Universidad de La Sabana. A esto se suma un ingrediente adicional. A diferencia de otros países en Latinoamérica con presencia de organizaciones ilegales, en Colombia los grupos armados históricamente han intervenido en política y hoy usan las redes sociales: tienen páginas web, grupos de Whastapp y TikTok.

Mentiras con presupuesto

La oposición acusa a las guerrillas de presionar a los votantes a favor de Cepeda, señalamientos que él rechaza. Hijo de un senador comunista asesinado, Cepeda aparece con frecuencia en contenidos falsos relacionados con rebeldes: en redes circula un video alterado con inteligencia artificial en el que dice que incorporará guerrilleros a las fuerzas militares; o un montaje en el que se le muestra “recibiendo instrucciones” de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país. A pocos días de los comicios, medios de comunicación y campañas rivales difundieron información sobre un audio en el que un supuesto jefe rebelde amenazaba a quienes no votaran por Cepeda en el sur del país. Tras una investigación, el Ministerio de Defensa reveló la identidad real del autor, un extorsionista encarcelado.

Es difícil saber “quién está tras bambalinas” en este tipo de desinformación pues las redes “facilitan el anonimato”, dice Frey Muñoz, subdirector de la organización civil Misión de Observación Electoral (MOE). Pero se sabe que, además de los usuarios “espontáneos”, existen “cuentas coordinadas con intereses claros, que ponen plata en una plataforma” para aumentar su alcance, añade. Un video de Valencia en el que supuestamente “elogia” al paramilitarismo de los años 1990 fue pautado en Facebook para alcanzar más de 30.000 visualizaciones, por ejemplo.

De las redes a las calles