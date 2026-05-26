Alcaldes del Oriente antioqueño ya se reunieron con la ANI, pero poco quedó en concreto

La tan esperada reunión de una comisión de alcaldes del Oriente antioqueño con la Agencia Nacional de Infraestructura, que finalmente se hizo este lunes, terminó con un sabor agridulce, pues no hubo logros concretos.
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La cita pretendía argumentar ante la Agencia Nacional de Infraestructura la importancia de destinar 121.000 millones de pesos de excedentes originados en el cobro de los peajes en esta parte del país para siete proyectos viales que consideran importantes.
Estas obras habían sido priorizadas, ya están los diseños, hay presupuestos elaborados y la ANI había manifestado su intención de llevarlas a cabo; no obstante, aparentemente una orden del presidente Gustavo Petro habría cambiado la decisión.