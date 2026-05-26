Revelan escalofriantes detalles sobre el hallazgo en Bogotá del profesor Kevin Santiago Ángel

Su rastro se perdió horas después de la jornada laboral, cuando llamó en la tarde a su mamá para decirle que estaba en un gimnasio del barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy. Después fue hallado a unos seis kilómetros de distancia, en el barrio El Tintal, de la misma localidad.

Continúa la conmoción por el hallazgo del cuerpo sin vida de Kevin Santiago Ángel Garzón , un profesor de informática de 31 años que había desaparecido el miércoles 20 de mayo luego de asistir a la Institución Educativa Santiago de las Atalayas, en Bosa, para cumplir con su jornada laboral.

Una residente de la zona donde encontraron al profesor reveló que el cuerpo estaba adentro de una maleta en zona boscosa donde suelen arrojar escombros. En ese sitio hay una vía para el paso de peatones y bicicletas.

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No obstante, fue un reciclador quien hizo el hallazgo y dio aviso a las autoridades junto con la mujer. “Yo me acerqué por curiosidad y vi una pierna afuera”, dijo la mujer y agregó: “Pasó una moto de la Policía y yo les dije que miraran porque ahí había un muerto. El policía llegó y dijo: ‘Uy, ¿cómo así?’. Ellos se bajaron de la moto, revisaron y luego llamaron al CTI para recoger el cuerpo, quienes llegaron media hora después”.

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El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde horas más tarde confirmaron la identidad del profesor. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó de manera contundente lo ocurrido.

“Las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación, la Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables”, escribió en su cuenta de X.