Activista que atacó sede de Paloma Valencia aparece con contrato vigente en la UNGRD; Centro Democrático hará denuncia penal

En videos grabados por la ciudadanía se observó como, durante una jornada de protestas en Bogotá, un grupo de personas vandalizaba la sede de campaña de Paloma Valencia ubicada en Chapinero, una de las localidades centrales de la capital. Según investigaciones periodísticas y del Centro Democrático, uno de los responsables del ataque sería, presuntamente, Sergio Alberto Bustos.
Una bufanda color rojo y blanco que llevaba puesta ese día lo delató. En uno de los videos se le ve al sujeto, junto a dos personas más, jalando una pancarta con las caras de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial que estaba sobre la edificación.
En un principio, se señaló a Bustos únicamente como cercano a la campaña y activista del partido Pacto Histórico. Sin embargo, una reciente denuncia del congresista electo, Daniel Briceño, recalca que el hombre tendría un contrato vigente en la Unidad para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD).
Le puede interesar: Sede de Paloma Valencia y Juan D. Oviedo en Bogotá fue vandalizada; piden garantías de seguridad.
“Señor Carlos Carrillo, ¿Usted va a permitir que esto quede impune?”, señaló Briceño en sus redes, al tiempo que adjuntó el contrato y las fotografías de Bustos junto a figuras reconocidas del Pacto, como María José Pizarro e incluso el candidato presidencial Iván Cepeda.