Comisión de Acusaciones abre investigación al presidente Petro por posible participación en política

La Comisión de Acusaciones, de oficio, abrió una investigación por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro a través de dos mensajes publicados en su cuenta de X. La decisión se toma después de que el procurador Gregorio Eljach radicara este lunes una petición ante ese organismo de la Cámara de Representantes sobre la actuación de este en las investigaciones contra el presidente por presunta participación en política. Lo que ha trascendido de la apertura de investigación al presidente Petro es que esta responde a dos mensajes recientes publicados en su cuenta de X. Entérese: Lluvia de críticas a Petro por participación en política a favor de Cepeda: “ha sobrepasado todos los límites” El primero de ellos fue emitido por el Presidente el 24 de mayo pasado, donde en esa red social compartió un video recordando al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz y habló de los “presidentes filósofos”, mensaje que sectores de oposición interpretaron como un respaldo simbólico a Cepeda y al proyecto político del Pacto. Este fue el mensaje: “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”.

Pero las menciones a Gaviria revivieron una entrevista que el político de izquierda, fallecido el 31 de marzo de 2015, le dio en su momento a la periodista Claudia Morales. La conversación quedó marcada por las fuertes críticas de Gaviria hacia la manera de hacer política de Gustavo Petro y por sus diferencias al interior del Polo Democrático Alternativo. Gaviria reconoció la inteligencia y habilidad política de Petro, a quien describió como una persona “muy brillante”. Sin embargo, sostuvo que siempre tuvo un “proyecto político personal enfocado en llegar a la Presidencia de la República”. Aunque consideró legítima esa aspiración, cuestionó las estrategias utilizadas por Petro para avanzar políticamente, asegurando que en ocasiones “privilegiaba su objetivo individual por encima de la unidad de su colectividad”.

Un mensaje con alusión indirecta a De la Espriella