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Comisión de Acusaciones abre investigación al presidente Petro por posible participación en política

El procurador Gregorio Eljach ha pedido a ese organismo que entregue un balance sobre las actuaciones en torno al caso del presidente Gustavo Petro.

  • Presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
    Presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Comisión de Acusaciones, de oficio, abrió una investigación por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro a través de dos mensajes publicados en su cuenta de X.

La decisión se toma después de que el procurador Gregorio Eljach radicara este lunes una petición ante ese organismo de la Cámara de Representantes sobre la actuación de este en las investigaciones contra el presidente por presunta participación en política.

Lo que ha trascendido de la apertura de investigación al presidente Petro es que esta responde a dos mensajes recientes publicados en su cuenta de X.

Entérese: Lluvia de críticas a Petro por participación en política a favor de Cepeda: “ha sobrepasado todos los límites”

El primero de ellos fue emitido por el Presidente el 24 de mayo pasado, donde en esa red social compartió un video recordando al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz y habló de los “presidentes filósofos”, mensaje que sectores de oposición interpretaron como un respaldo simbólico a Cepeda y al proyecto político del Pacto.

Este fue el mensaje: “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”.

Pero las menciones a Gaviria revivieron una entrevista que el político de izquierda, fallecido el 31 de marzo de 2015, le dio en su momento a la periodista Claudia Morales.

La conversación quedó marcada por las fuertes críticas de Gaviria hacia la manera de hacer política de Gustavo Petro y por sus diferencias al interior del Polo Democrático Alternativo. Gaviria reconoció la inteligencia y habilidad política de Petro, a quien describió como una persona “muy brillante”.

Sin embargo, sostuvo que siempre tuvo un “proyecto político personal enfocado en llegar a la Presidencia de la República”.

Aunque consideró legítima esa aspiración, cuestionó las estrategias utilizadas por Petro para avanzar políticamente, asegurando que en ocasiones “privilegiaba su objetivo individual por encima de la unidad de su colectividad”.

Un mensaje con alusión indirecta a De la Espriella

El segundo trino, que hoy es objeto de indagación por parte de la Comisión de Acusaciones, es el siguiente mensaje publicado en X por el presidente Petro el pasado domingo junto a un video del cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió en X el jefe de Estado.

Ante la comparación entre Cepeda y Gaviria, y la participación en política de Petro, Angélica Lozano escribió en tono irónico: “¿Participación en campaña presidente? No lo puedo creer”.

Mientras que, frente a la publicación del cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla, el senador electo Andrés Forero, señaló: “Petro viola la ley sin pudor alguno”.

No se pierda: ¿Van a investigar a Petro? Procuraduría pidió a la Comisión de la Cámara las denuncias por participación en política

El senador Jota Pe Hernández publicó uno de los mensajes más agresivos contra Petro. “Ganaste asustando que ‘Rodolfo se pasaría la ley por el trasero’ y quien terminó haciéndolo fuiste tú. Hoy actúas igual a cuando eras guerrillero y delincuente, te pasas la ley por el trasero. Intervienes cínica e indebidamente en política”, expresó.

Por su parte, la representante Jennifer Pedraza señaló que “esto es abiertamente participación en política de parte del Presidente y está prohibido” y sostuvo que no se le puede permitir a ningún jefe de Estado intervenir electoralmente.

Otro de los pronunciamientos lo hizo José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella: “¡Respete la democracia Gustavo Petro! El Presidente no puede usar su investidura para meterse en campaña ni favorecer proyectos políticos”.

Restrepo fue más allá y cuestionó a sus competidores del Pacto Histórico: “¿Así es también como Cepeda pretende gobernar? ¿Destruyendo las instituciones? ¿Atacando la democracia?”.

Lea también: No es la cuenta parodia: así han sido las burlas a los estudios del tren interoceánico publicados por Petro en redes

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