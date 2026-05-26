Comisión de Acusaciones abre investigación al presidente Petro por posible participación en política

La Comisión de Acusaciones, de oficio, abrió una investigación por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro a través de dos mensajes publicados en su cuenta de X.
La decisión se toma después de que el procurador Gregorio Eljach radicara este lunes una petición ante ese organismo de la Cámara de Representantes sobre la actuación de este en las investigaciones contra el presidente por presunta participación en política.
Lo que ha trascendido de la apertura de investigación al presidente Petro es que esta responde a dos mensajes recientes publicados en su cuenta de X.
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El primero de ellos fue emitido por el Presidente el 24 de mayo pasado, donde en esa red social compartió un video recordando al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz y habló de los “presidentes filósofos”, mensaje que sectores de oposición interpretaron como un respaldo simbólico a Cepeda y al proyecto político del Pacto.
Este fue el mensaje: “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”.