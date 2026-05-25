Cayó al agua en fiesta en un planchón: 14 buzos buscan a turista desaparecido en embalse de El Peñol

Lo que comenzó como una fiesta en un planchón sobre las aguas del embalse Peñol-Guatapé terminó en una emergencia. El hecho ocurrió el domingo 24 de mayo cuando un turista, que participaba en una celebración a bordo de una embarcación, cayó al agua. Desde ese momento no volvió a ser visto.

Desde esa misma noche, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol se desplazó al lugar para recopilar información e iniciar las labores de búsqueda.

Este lunes 25 de mayo, 14 buzos especializados de los cuerpos de bomberos de Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral trabajan en el rastreo a profundidades de entre 20 y 33 metros. La operación cuenta con dos embarcaciones, sonares especializados y demás equipos técnicos.

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Según informó Henry Berrio Ocampo, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, las condiciones del embalse dificultan significativamente la operación: las bajas temperaturas del agua, la poca visibilidad y la profundidad a la que se trabaja son los principales obstáculos. En la operación también participan la Policía Fluvial, los Bomberos de Guatapé, personal de protección del embalse de EPM y la Alcaldía Municipal de El Peñol. Las labores continuarán este martes 26 de mayo.

El recorrido comenzó a la 1:30 p.m. en los muelles de Guatapé y que la emergencia se presentó casi cinco horas después, a las 6:15 p.m. frente a Isla del Sol, cerca a los sectores de Palmira y Magdalena.

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, le confirmó al medio regional MiOriente que se trata de un hombre procedente de Medellín. La mandataria también señaló que los ocupantes de la lancha no tenían puesto los chalecos salvavidas obligatorios y que, según los testimonios recolectados, la emergencia se presentó cuando el joven se retiró la camiseta para luego lanzarse al agua.