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Cayó al agua en fiesta en un planchón: 14 buzos buscan a turista desaparecido en embalse de El Peñol

Un turista habría muerto por inmersión en el embalse de El Peñol, en el Oriente antioqueño, después de caer al agua durante una fiesta en un planchón en el sector El Marial. Catorce buzos de cinco cuerpos de bomberos adelantan la búsqueda.

  • Por las heladas temperaturas, las algas, sedimentos y las corrientes ocultas, nadar en el embalse de Guatapé está prohibido y el uso de chaleco salvavidas en sus servicios fluviales es obligatorio. Foto de referencia: Jaime Pérez Munévar
    Por las heladas temperaturas, las algas, sedimentos y las corrientes ocultas, nadar en el embalse de Guatapé está prohibido y el uso de chaleco salvavidas en sus servicios fluviales es obligatorio. Foto de referencia: Jaime Pérez Munévar
hace 1 hora
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Lo que comenzó como una fiesta en un planchón sobre las aguas del embalse Peñol-Guatapé terminó en una emergencia. El hecho ocurrió el domingo 24 de mayo cuando un turista, que participaba en una celebración a bordo de una embarcación, cayó al agua. Desde ese momento no volvió a ser visto.

Desde esa misma noche, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol se desplazó al lugar para recopilar información e iniciar las labores de búsqueda.

Este lunes 25 de mayo, 14 buzos especializados de los cuerpos de bomberos de Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral trabajan en el rastreo a profundidades de entre 20 y 33 metros. La operación cuenta con dos embarcaciones, sonares especializados y demás equipos técnicos.

También le puede interesar: Guatapé recibe 33% menos turistas: pobladores cuentan cómo enfrentan la sequía del embalse

Según informó Henry Berrio Ocampo, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, las condiciones del embalse dificultan significativamente la operación: las bajas temperaturas del agua, la poca visibilidad y la profundidad a la que se trabaja son los principales obstáculos. En la operación también participan la Policía Fluvial, los Bomberos de Guatapé, personal de protección del embalse de EPM y la Alcaldía Municipal de El Peñol. Las labores continuarán este martes 26 de mayo.

El recorrido comenzó a la 1:30 p.m. en los muelles de Guatapé y que la emergencia se presentó casi cinco horas después, a las 6:15 p.m. frente a Isla del Sol, cerca a los sectores de Palmira y Magdalena.

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, le confirmó al medio regional MiOriente que se trata de un hombre procedente de Medellín. La mandataria también señaló que los ocupantes de la lancha no tenían puesto los chalecos salvavidas obligatorios y que, según los testimonios recolectados, la emergencia se presentó cuando el joven se retiró la camiseta para luego lanzarse al agua.

No es la primera vez que el embalse Peñol-Guatapé es escenario de este tipo de tragedias. El embalse mide más de 2.262 hectáreas y puede tener profundidades de hasta 45 metro. Esto, sumado a las algas, sedimentos, corrientes ocultas y las heladas temperaturas del agua, son la razón por la que está prohibido nadar en sus aguas.

En la última década, cerca de 50 personas han muerto ahogadas en el embalse. En agosto de 2024, un joven pescador de 20 años perdió la vida tras naufragar, y días después un menor de 15 años de nacionalidad venezolana murió ahogado luego de lanzarse a nadar sin chaleco. En 2025, también se conoció el ahogamiento de Pablo Muñoz, quien era conocido en la zona por sumergirse al embalse para buscar objetos perdidos allí.

Las autoridades han reiterado en múltiples ocasiones el llamado a usar siempre chaleco salvavidas al ingresar al embalse, uno de los más extensos de Antioquia y de los mayores destinos turísticos del Oriente antioqueño.

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