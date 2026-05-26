¿32 GB de datos de inteligencia en riesgo de caer en manos de ciberdelincuentes? La grave denuncia contra Presidencia

La Presidencia habría dejado expuestos en internet más de 32 gigas de información sensible relacionada con inteligencia militar y esquemas de seguridad del Estado, según una denuncia publicada por el analista Mateo Amaya Quimbayo. A través de un hilo en X, Amaya aseguró que servidores ArcGIS, como se llaman técnicamente los utilizados por la Casa de Nariño, permanecieron abiertos “sin ningún tipo de contraseña o firewall”, permitiendo el acceso público a más de 300 servicios organizados en 26 carpetas. De acuerdo con la denuncia, entre los archivos expuestos habría mapas de operaciones militares, información sobre territorios bajo influencia de grupos armados ilegales y coordenadas exactas de campamentos de reincorporación de las extintas FARC. Entérese: El caso de Wilmar Mejía: un golpe más para la reputación de la DNI en tiempos de Petro “Es como si el arsenal de un batallón del Ejército lleno de armas y municiones se dejara abandonado y sin candado”, escribió el denunciante, quien calificó la situación como una “falla grave de seguridad nacional”. Amaya advirtió que los propios grupos armados podían acceder a la información que el Gobierno posee sobre sus movimientos y presencia territorial. Hasta el momento, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa no se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia.

“Sin inteligencia y sin el factor sorpresa no es posible ganar”, afirmó. Según el hilo, también se encontraron documentos relacionados con vehículos blindados, botones de pánico y detalles de esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), incluyendo el tipo de medidas asignadas a personas protegidas. El denunciante sostuvo que el caso “no es un accidente aislado” y recordó la controversia generada anteriormente por la publicación, desde cuentas oficiales del Gobierno, de mapas relacionados con presencia del ELN en el Catatumbo. Lea también: Error insólito: Anthropic publicó el código fuente de Claude Code y abrió la puerta a hackers Amaya, además, señaló que la exposición de esta información podría obedecer a una “negligencia exagerada” y cuestionó la voluntad del Gobierno para enfrentar a los grupos armados ilegales.

La ligereza de Petro con la información de Inteligencia

Hay recordar que desde el partido Centro Democrático denunciaron en febrero del 2025 al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por publicar un supuesto mapa en X (antes Twitter) con la ubicación exacta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, Norte de Santander. En contexto: Petro publicó en X mapa con supuesta localización del ELN en el Catatumbo: ¿anticipó operación militar? El concejal de Bogotá Julián Uscátegui manifestó que el jefe de Estado podría haber puesto en riesgo la vida e integridad del personal del Ejército al revelar información- a las 12:30 p.m.- reservada y de inteligencia militar. “La imagen que compartió Petro en sus redes sociales sería de un informe de inteligencia y contrainteligencia militar y, de ser así, Petro podría haber puesto en riesgo la vida de nuestros soldados y policías, el correcto y debido desarrollo de las operaciones militares y la seguridad nacional. Además, podría configurar la comisión de diferentes delitos a la luz del Código Penal colombiano”, afirmó el concejal Uscátegui.

Petro publicó en X mapa con la localización del ELN en el Catatumbo. Foto: redes sociales

EL COLOMBIANO habló con un miembro de las Fuerzas Militares para comprobar la veracidad de la imagen compartida por el presidente, y efectivamente pertenece a un campamento del ELN en la zona “que los comandos de las Fuerzas Especiales No. 5 que llegaron de Tolemaida iban a asaltar”. Le recomendamos leer: ¿Qué hay detrás de la ‘relación tóxica’ de Petro con su celular? No sería la primera vez que el mandatario de los colombianos divulga en sus redes sociales información de inteligencia militar, pues al inicio de las operaciones contra las guerrillas del Catatumbo, publicó dos fotos de un mapa donde se haría un operativo contra el ELN. En la parte superior de la imagen se lee en mayúscula y resaltado en rojo la palabra “secreto”, que da cuenta de la confidencialidad de la imagen.

El pasado 31 de enero del año pasado, Petro volvió a trinar para informar que se había iniciado una operación- en compañía del régimen de Nicolás Maduro- contra el ELN en la frontera colombo/venezolana. “Se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo/venezolana. Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN”, escribió el mandatario. Dicha acción generó el rechazo de los lectores hacia el presidente, porque anunció el inicio de operaciones militares-cuando lógicamente- se debe informar al final del procedimiento. Siga leyendo: Petro anunció operaciones militares conjuntas contra el ELN en compañía del régimen de Nicolás Maduro “¿Avisándole a los criminales las acciones del Ejército antes de que suceda? Ya se ve que lo del mapa con información secreta que publicó la semana pasada no fue pura coincidencia”, se lee en uno de los comentarios.

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