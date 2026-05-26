¿32 GB de datos de inteligencia en riesgo de caer en manos de ciberdelincuentes? La grave denuncia contra Presidencia

La Presidencia habría dejado expuestos en internet más de 32 gigas de información sensible relacionada con inteligencia militar y esquemas de seguridad del Estado, según una denuncia publicada por el analista Mateo Amaya Quimbayo.
A través de un hilo en X, Amaya aseguró que servidores ArcGIS, como se llaman técnicamente los utilizados por la Casa de Nariño, permanecieron abiertos “sin ningún tipo de contraseña o firewall”, permitiendo el acceso público a más de 300 servicios organizados en 26 carpetas.
De acuerdo con la denuncia, entre los archivos expuestos habría mapas de operaciones militares, información sobre territorios bajo influencia de grupos armados ilegales y coordenadas exactas de campamentos de reincorporación de las extintas FARC.
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“Es como si el arsenal de un batallón del Ejército lleno de armas y municiones se dejara abandonado y sin candado”, escribió el denunciante, quien calificó la situación como una “falla grave de seguridad nacional”.
Amaya advirtió que los propios grupos armados podían acceder a la información que el Gobierno posee sobre sus movimientos y presencia territorial.
Hasta el momento, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa no se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia.