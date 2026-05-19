Así fue la vida de Totó La Momposina, la cantante que llevó la música del Caribe colombiano al mundo entero

A los 85 años, este domingo 17 de mayo falleció Sonia Bazanta Vides, quien marcó un antes y un después en la historia de la música colombiana con el nombre de Totó La Momposina. La noticia de su muerte fue confirmada por sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta por medio de una publicación en Instagram en la que revelaron que la artista sufrió un infarto al miocardio en su residencia en Celaya, México. En contexto: Murió Totó la Momposina, la gran voz del folclor colombiano

Los orígenes musicales de Totó La Momposina

Bazanta nació el 1 de agosto de 1940 en Talaigua, Bolívar, municipio que en ese entonces hacía parte de Mompox. En plena infancia, sus padres, Daniel Bazanta y Libia Vides de Bazanta, decidieron mudarse con sus hijos a Barrancabermeja y después a Villavicencio, de donde también migraron debido, en parte, a la violencia y persecución que sufrieron por estar afiliados al Partido Liberal. En Bogotá, Daniel comenzó a trabajar como zapatero, mientras Libia se encargada del cuidado de sus hijos en el que la formación musical fue protagonista: con instrumentos de su natal Talaigua les enseñó a cantar y a bailar para que no olvidaran sus raíces caribeñas. La casa de los Bazanta Vides en la fría capital terminó convirtiéndose en un punto de encuentro para aquellos que, a pesar de venir del norte del país y estar lejos de su tierra, no querían olvidar el sonido de los tambores y los pasos de baile que habían aprendido en las fiestas familiares.

“Había mucha discriminación hacia las personas que no fueran de la ciudad, con piel morena. Eso era fuerte. Por eso se fortalecieron las fiestas. Eran el único lugar donde se podían reunir las personas con el mismo espíritu”, dijo Marco Vinicio, hijo de Totó, en una entrevista en 2021 sobre la casa de sus abuelos.

El programa de televisión que la hizo famosa

En ese lugar fue que nació la agrupación musical conformada por varios miembros de los Bazanta Vides, la cual rápidamente ganó reconocimiento a nivel nacional gracias a su aparición en Acuarelas Costeñas, programa de televisión emitido en la década de los cincuenta que visibilizaba las músicas y bailes tradicionales del Caribe colombiano. Por Acuarelas fue que Totó conoció a Gloria Triana, la socióloga y directora de cine colombiana que ha dedicado su trayectoria de más de 60 años a dar a conocer las culturas populares del país. Ambas fueron amigas y colaboradoras durante años en los que viajaron por el Caribe narrando las tradiciones de los pueblos, y también crearon iniciativas públicas para que en el país ganaran reconocimiento las músicas populares.

Totó La Momposina combinó su legado con los estudios que realizó en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. En los setenta comenzó a presentarse con su grupo musical en Europa, donde tuvo lugar uno de los grandes hitos de su carrera en 1982 cuando hizo parte de la delegación que acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia. Después de ese viaje, la artista decidió radicarse en Francia y allí logró consolidarse como una de las figuras del folclor colombiano más relevantes a nivel internacional. Luego de regresar a Colombia a finales de los ochenta, la artista lanzó dos de los álbumes más relevantes de su discografía, Pacantó y La Candela Viva, en los que hay cumbias, porros y bullerengues. Le puede interesar: Duras declaraciones de Totó la Momposina sobre el reguetón En el 2000 fue nominada a Mejor Álbum Folclórico en los Grammy y, dos años después, en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional de los mismos galardones. Y en 2013 fue reconocida con el gramófono dorado a la excelencia musical en los Latin Grammy.

Hace cuatro años, en un show en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, la cantante anunció su decisión de retirarse de los escenarios a los 82 años. Lo hizo debido a problemas de salud, exactamente a la afasia, un trastorno neurológico que afecta la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje. Carlos Vives, Calle 13, Gustavo Santaolalla, Pablo Milanés, Celso Piña y Petrona Martínez son solo algunos de los artistas con los que colaboró la cantora. Su último trabajo fue la canción Cuando el agua hirviendo, la cual hace parte del álbum La vida era más corta del artista, lanzado en 2025 por el argentino Milo J. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A pesar de su salida de los escenarios, sus hijos y nietos prometieron seguir llevando el folclor del Caribe colombiano a aquellos lugares que en estas más de seis décadas de carrera recorrió Totó y también a esos otros que no alcanzó a visitar. El compromiso de preservar su legado y continuar entonando sus canciones a viva voz es más fuerte ahora después de su partida. Siga leyendo: Así fue el último concierto de Totó la Momposina en el Festival Cordillera en 2022 Bloque de preguntas y respuestas